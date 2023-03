Ofrecen millonario contrato a Piqué en polémico sitio web para infieles

En truene entre Shakira y Gerard Piqué sigue dando mucho de qué hablar y a unas semanas de que la cantante colombiana lanzó un nuevo éxito presuntamente dedicado a su ex, esta vez acompañada por Karol G, el exjugador de futbol podría hacerse de un contrato millonario al promocionar a un polémico sitio web que ayuda a que personas casadas o que tienen una relación a que encuentren el amor y cuyo eslogan ha despertado diversas críticas desde hace más de dos décadas: “Life is short. Have an affair” (la vida es corta, ten una aventura).

Se trata de Ashley Madison un sitio web en línea que funciona como cualquier otra red social, pero que no está dirigida a todo el mundo, sino solo a aquellos que quieren hacer de sus relaciones una aventura al tener algún encuentro casual o incluso buscar nuevas formas de relacionarse como es el caso del poliamor. Y para la empresa el rostro de Gerard Piqué es uno de los más adecuados para promocionarse, especialmente tras engañar a Shakira con Clara Chía, una historia que ha paralizado el mundo del espectácculo desde hace meses.

Aunque el también padre de dos hijos no se ha posicionado al respecto, Ashley Madison ya compartió por medio de Twitter el contrato millonario que le ofrecieron al famoso de 36 años y, por supuesto, no dudaron en hacer un comentario sobre la ruptura que de paso dividió al Internet. Además de mencionarlo a él, la empresa también etiquetó a Shakira y a algunos de sus “cómplices” que en los últimos meses la han llevado a los tops de canciones más escuchadas como Bizarrap y Karol G.

“@3gerardpique vimos cómo se dieron las cosas con tu ex @shakira. Creemos en la no monogamia sin prejuicios, por eso nos hemos ofrecido a patrocinar a tu equipo @fcandorra . ¡Es tu turno!”, se lee en el tuit que acaparó toda la atención en los últimos días.

En la publicación también se incluyó el exclusivo contrato en el que se dan más detalles como es el caso de la cifra millonaria que Piqué recibiría de aceptar las condiciones de exclusividad por al menos tres años. “Le escribo para expresar nuestro interés en adquirir el derecho a ser copatrocinador del FC Andorra. ¿Consideraría proporcionar lo siguiente cada año a cambio de un millón de euros al año, durante un período de tres años?”, se lee en el primer párrafo del contrato firmado por Paul Keable, director de estrategia de la compañía.

Algunos de los puntos que el novio de Clara Chía tendrá que considerar y cumplir, si es que acepta el contrato que sumaría millones a su fortuna, destaca el hacer el anuncio oficial del patrocinio en cada una de sus redes sociales, además de que las playeras del equipo del que es dueño tendrán que lucir el logo al frente de cada prenda. Eso sin mencionar que los propios jugadores del FC Andorra también tendrán que cumplir otras normas como “un bono de cincuenta mil euros para cada jugador del equipo cuya historia sobre una relación no monógama se publique en los medios”.

Por otro lado, las cifras subirían si también se considera que el polémico sitio web para “infieles” como también se le conoce, se ve beneficiado gracias a “un bono de ciento cincuenta mil euros por cada jugador del equipo que públicamente (a) admita tener una relación no monógama y (b) afirme que usó a Ashley Madison para encontrar a su(s) pareja(s) secundaria(s)”. Por supuesto, el contrato millonario finaliza agregando que están dispuestos a la negociación y que la oferta hacia Gerard Piqué estará abierta hasta el 15 de marzo de este año.

