Andrea Legarreta prepara demanda contra Alfredo Adame

Este miércoles 8 de marzo, la talentosa conductora del “programa Hoy”, Andrea Legarreta concedió una entrevista con distintos medios de la farándula en la que confirmó que procederá legalmente en contra del exgalán de telenovelas, Alfredo Adame, quien durante mucho tiempo ha lanzado fuertes comentarios en su contra.

Andrea Legarreta explota contra Alfredo Adame

En una entrevista compartida por el periodista Edén Dorantes, Andrea Legarreta expresó su molestia por las recientes declaraciones que lanzó Alfredo Adame, después de que la conductora del “programa Hoy” hiciera oficial su separación del exvocalista de “Timbiriche”, Erik Rubín.

En este sentido, la también actriz dijo que procederá legalmente en contra de Alfredo Adame, asegurando que la tiene “harta”. Además, reprobó que el conductor se sienta con la facultad de hablar de ella y todo lo que ocurre en su vida íntima.

“Estoy preparando una demanda para cerrarle la boca a un tipo que ya me tiene harta. No para de hablar de mi. Habla a veces de mentiras, en su locura decidió hablar de mi”, dijo la estrella de televisión.

Severamente molesta, la conductora de 51 años les pidió a los medios de comunicación que ya no le pregunten a Alfredo Adame nada relacionado con ella. Advirtió que en los próximos días brindará más detalles sobre el proceso legal que enfrentará contra su excompañero en el “programa Hoy”.

“Les pido que no le pregunten de mi. Se siente con la libertad de opinar de hablar. No formen parte de esto. Ya estuvo bueno, yo me haré cargo de eso. No vuelvan a poner mi nombre en su boca. No tiene nada que opinar de mi vida” , sentenció

Adame y sus declaraciones contra Andrea Legarreta

Hace unos días, después de que Andrea Legarreta y Erik Rubín hicieran oficial su separación, Alfredo Adame brindó unas polémicas declaraciones en las que felicitó al cantante por deshacerse de ese “cáncer”, en referencia a la conductora de “Hoy”.

“A Erik Rubín lo felicito por haberse deshecho de ese cáncer”, sentenció.

Por si esto no fuera suficiente, el galán de televisión le deseó lo peor a Andrea Legarreta y apuntó que no le conmueve la situación por la que está pasando tras separarse de su esposo después de 23 años.

“¿Quién es Andrea Legarreta? Ojalá pase por 50 (momentos difíciles) más de aquí a que se muera. Y ojalá, el día que se muera, que se queme en leña verde en el infierno. A mí no me conmueve”, detalló.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO