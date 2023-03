Ellas luchan, ellas triunfan

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Las mujeres dentro del deporte han ganado terreno aunque faltan cosas por hacer, son cada vez más las deportistas, entrenadores, directivas, promotoras deportivas y periodistas que luchan y a la vez, triunfan dentro de sus diferentes áreas, a pesar de los diferentes obstáculos que encontraron o algunas hasta la fecha, aún encuentran para llegar al éxito y cumplir sus metas.

En Tamaulipas no es la excepción, sin duda es una tierra de talentos tanto de hombres y mujeres, algo que hay que reconocer y celebrar, pues después de mucho, la mujer gana terreno y se le reconoce sus logros a base de conocimientos y talento.

Por ello hoy reconocemos y damos voz a algunas de las muchas deportistas e integrantes del medio deportivo que han sido parte del cambio de mentalidad y generación que marcan o marcarán un antes y un después en el deporte.

Dania, tamaulipeca y mexicana más veloz



Dania Aguillón, es sinónimo de éxito, de velocidad, ha sido de las mejores velocistas en el país y hasta en el continente, fue campeonas nacionales en muchas ocasiones a nivel infantil, juvenil, universitario y libre.

Creció en Ciudad Mier, en esa ciudad aprendió y descubrió su más grande pasión, el atletismo. Como mujer exitosa que es, se ha convertido en una referente para las nuevas generaciones, es literalmente vista como una ídola para corredoras de Tamaulipas y México.

Pero así como triunfó, también pasó por cosas complicadas, y sí, por su género: comentarios sobre todo o menosprecios, pero es algo que no la detuvo.

“El deporte sigue siendo muy estereotipado, hemos avanzado, en México somos algo machistas, pero nos damos cuenta de todas las acciones y ha sido un paso grande, es complicado ganarte un lugar en cualquier ámbito si eres mujer, los hombres dominan, en el deporte es un terreno masculino en general, si nos basamos en intereses y capacidad física, la biología no miente, si tienen ciertas capacidades mejores, sin embargo eso no dice nada para cerrarnos en el que ellos deberían dominar, se abrió la ventana y se aplaude”, comenzó.

Dania asegura que nunca se ha adaptado a los estereotipos, a los comentarios y demás, “Nunca me he adaptado a eso, siempre he dicho que no me adoro a lo malo, prefiero cambiarlo… empecé en el deporte muy chica, es común que existan acciones o comentarios despectivos, que hagan sentir menos y no reconozcan el esfuerzo, nos hagan sentir que nuestro cuerpo es el que vale, pero cuando uno es niña das por hecho que eso está bien, porque te lo dicen tus entrenadores o gente mayor, no tienes el criterio para decir ‘¿realmente estoy mal o es el periodista o señor que no me dio la misma importancia que a mi compañero?’, para ti es normal, y no es normal”.

“Vas creciendo y te das cuenta que lo que a ti te corresponde hacer, establecemos límites, entiendo el punto que no debemos enseñarles a hombres a respetarnos o hacer comentarios, eso viene de la educación, pero si en mi está se lo diré, no me gusta adaptarme a lo negativo”, añadió.

Una de las cosas que Dania hace es ser sincera, no quedarse callada y menos guardarse algo, “dando mi opinión superé todos esos estereotipos, ser fiel a principios y valores, pero es de personas inteligentes el escuchar y cuestionar, nadie tiene la verdad absoluta y eso ayuda a superar diferentes obstáculos”.

Sin duda uno de objetivos de la velocista tamaulipeca es apoyar y abrir camino, “Apoyar a nuevas generaciones y abrirles camino en el deporte, me gustaría ver a mis hijos realizar y amar el deporte como yo, impulsar a nuevas generaciones, servir a la sociedad en el ámbito deportivo, todo eso es mi sueño…. hemos ganado camino, avanzamos poco a poco pero nos toca seguir luchando por la igualdad y siguientes generaciones”, dijo.

Arantxa Garza, sin límite por sus sueños



Arantxa Garza es orgullosamente de Ciudad Victoria, desde hace varios años mostró su gran pasión por el fútbol y otros deportes, algo que la llevaron a tomar la decisión de estudiar la carrera de Comunicación en la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Desde que empezó la carrera ella mostró interés por agregarse al medio deportivo e hizo sus ‘pininos’ en diferentes medios de comunicación como co-conductora, conductora y presentadora.

Empezó como una ‘práctica’ pero después tomó seriedad; se dio cuenta que eso era lo suyo y decidió continuar con el camino, “lo más complicado ha sido desafiar los estereotipos de género, que por ser mujer tienes que esforzarte dos o tres veces más para demostrar que sí le sabes, porque por ser mujer muchas personas aún dudan que nosotras podemos saber del tema”, explicó.

Aunque sabe que el camino ya ha estado avanzado, “nuestras antecesoras ya hicieron un gran trabajo para abrirnos las puertas, ahora nos toca a nosotras demostrar y hacer nuestra parte para hacerles saber que tenemos lugar aquí”.

Ary también mencionó que considera que han ganado poder, “sí se ha ganado, por algo vemos en los medios a más mujeres, claro que aún es minoría, aún falta mucho por hacer, pero ya se toma en cuenta tu preparación”.

Desde su experiencias al tener miles de seguidores y que en su mayoría son hombres, indicó que sí ha tenido detalles, pero ha sabido llevarlo: “hay malos y buenos comentarios, trato de no enfocarme en los malos que sólo son para ofender, si un crítica constructiva la tomo y la agradezco, lo que no está bien es que por tu género haya comentarios ofensivos y que sea pretexto para juzgar si sabes o no al deporte, así uses falda, vestido o pantalón, tu forma de vestir no define tu conocimiento, tu preparación es tu carta de presentación”.

Por ello Arantxa espera ser una referencia para niñas y jóvenes, “inspirar a que entren a este mundo si es lo que desean, esto no es lugar solo para los hombres”.

Por último aseguró que este día para ella es “una conmemoración a la lucha que las mujeres han hecho, y seguimos teniendo por la igualdad, reconocimientos a los derechos, la lucha por ocupar el lugar que nos merecemos, es recordar la importancia de la mujer en cualquier ámbito”.

Michell y su fuerza incomparable



Michell Vélez ha sido destacada dentro del deporte de levantamiento de pesas, deporte que se necesita técnica y mucha fuerza. Desde pequeña empezó a practicarlo, pues prefirió eso que ballet u otras disciplinas que le decían practicara.

Pero eso no la detuvo a pesar de las dificultades, “sí era complicado, cuando yo les decía a mis amigos o familiares, me criticaban o hacían comentarios como ‘te vas a poner cuadrada’ o ‘te vas a poner como hombre’, quieras o no, te bajaba el ánimo, yo tenía once años cuando iniciaba y si afectaba”.

Eso no le importó a Michell que decidió continuar en esta disciplina y a la larga tuvo resultados, pues se ha convertido en campeona estatal desde entonces y ha ganado medallas de oro, plata y bronce en competencias nacionales e incluso internacionales, incluído una Copa del Mundo Sub-17 en la que logró el título.

Aunque para llegar a ello, no ha sido fácil, “en el tema mental yo creo que lo más difícil son los comentarios malos de algunas personas solo por el hecho de ser mujer, pero al final hay que ser fuerte físicamente pero también de la mente para que no te afecte, yo he llegado a sacar de mi círculo social a esas personas que definitivamente no aportan nada bueno y me he rodeado de personas que me quieren y apoyan en lo que hago”.

Por último, la matamorense indicó que sueña con ser campeona mundial de nueva cuenta, ir a unos Juegos Olímpicos, triunfar en la vida personal con estudios y bienes propios, pero sobre todo, “ser inspiración para que más niñas sigan el camino, que luchen y no les importe lo que sea”.

Matilda, una vida en la lucha



Matilda Villarreal es otra deportista que ha luchado contra los estereotipos, sobre todo en un deporte de mucho contacto como lo es la lucha asociada y a pesar de su corta edad, sabe que es parte importante para que más atletas se animen a hacer el deporte que más les guste.

“Los estereotipos de que la mujer es más débil que el hombre, siempre han rodeado a este tipo de deportes, así que sí fue complicado para mí hacer camino junto a mis compañeras, más que nada en el círculo de amistades, pues porque en el equipo siempre el apoyo fue mucho, el profe nunca nos ha hecho comentarios que nos hagan menos”.

Matilda quien ha sido campeona infantil y juvenil en diferentes ocasiones a nivel nacional e internacional, confesó que sabe hay cosas por hacer, “mucho que mejorar para las mujeres en el deporte y la sociedad, ahora es más ‘fácil’ pero aún hay cosas, hace falta gente con mente abierta… por ahora siento que los prejuicios, estereotipos, todo eso va a existir de una o varias personas pero está en nosotros como lo tomamos”, manifestó.

Susy y su paso en el deporte de los ‘hombres’



El fútbol por tradición fue desde tiempo atrás el deporte ‘especializado’ y más practicado por los hombres, pero en los últimos años, la mujer ha luchado por tener su lugar en dicha disciplina. Susy Martínez, es la primera victorense campeona del fútbol femenil a nivel profesional como Liga MX.

Para ello, tuvo que pasar un largo camino desde niña, “al inicio fue difícil porque se hacían comentarios como el ‘mejor metete a ballet o natación ahí no te puedes lastimar’, en mi mente siempre decía que ‘NO’, yo quería jugar fútbol, solo quería estar en el lugar donde me divertía”.

Susy contó que incluso con los niños de su edad fue algo dura su adaptación, “estaba en la edad donde los niños no les gustaba juntarse con las niñas, me daba pena a mí y a ellos, yo era la única niña del equipo, siempre me quedaba sola cuando era de hacer grupos de dos pero cuando comencé a jugar y demostrar que también podía jugar como ellos, fueron aceptándome, siempre recibí su apoyo de mis compañeros, mi mamá siempre me dijo que si el fútbol me hacía feliz ella estaría ahí para apoyarme, y sí, siempre estuvo para defenderme por si se necesitaba”.

Caso contrario a otras familias, la de Susy y sobre todo su mamá, siempre la apoyó en la decisión de ser futbolista, “nunca me dejaron sola, mi mamá es la que hace el mejor papel aquí, siempre estuvo en mis entrenamiento, partidos, viajes de torneos, siempre me dijo que yo podía y no hiciera caso a personas que sólo querían detener mis sueños”.

Ahora Susy tiene muchos sueños que cumplir pues a pesar de que ya fue bicampeona de la Liga Mx con Tigres, ahora en su aventura por Estados Unidos espera abrirse camino en aquel país, “mi sueños es poder entrar a una D1 (división uno) de alguna Universidad para jugar fútbol y poder llegar a un equipo de la NWLS -máxima categoría del fútbol femenil-, en mi vida terminar mis estudios y graduarme con buenas calificaciones”, expresó.

Abigail y su vida con el béisbol



Abigail es de familia beisbolera y softbolera, ha sido destacada al ganar diferentes medallas con equipos de época en softbol a nivel nacional e internacional, además de ser destacada en el béisbol infantil y ahora en el mayor lo práctica en la modalidad de Béisbol-5.

Desde chica practicó el Rey de los Deportes, hace poco más de 15 años, por lo que fue de los tiempos que le tocó lidiar con el ‘machismo’, incluso en la actualidad en un deporte que es seguido por su mucho hombre adulto mayor.

“Lo difícil fue adaptarse a ellos (hombres) y seguir adelante sin importar el qué dirán, ya que desde niña jugaba en las ligas pequeñas y no hacía falta el comentario de ‘porqué una niña está adentro en lugar de mi hijo’, uno de tantos comentarios que recuerdo. Pero en realidad siempre fue luchar contra eso, y yo creo que hasta la fecha uno juega softbol con los hombres y no falta el señor que diga ‘no tiene nivel para estar ahí’, ‘le van a pegar’, ‘hasta que no le peguen van a estar agusto’ y muchos comentarios”, explicó.

Aunque acepta que hay diferencia física en la mayoría de los casos, eso aseguró ayuda a que se esfuercen más para llegar al punto de igualar o ser mejor, “lo más difícil de jugar con hombre, siempre fue querer jugar a su nivel, desde chiquita ellos tenían más fuerza y yo decía yo también puedo hacerlo, me la pasaba entrenando para poder estar ahí, para que se dieran cuenta que aunque fuera niñas sabía hacer las cosas y que no me vieran débil”.

Abigail ha sabido mantenerse en el deporte y por ello se ha convertido en una de las referente del softbol tamaulipeco y ahora del béisbol en su nueva modalidad, pero aún tiene muchos sueños y piensa que tiene ahora que hacer cosas para que más niñas puedan seguir sus sueños.

Mariahm y su vida en el fútbol



Desde pequeña Mariahm Ramírez una grande pasión y fue el fútbol. Creció con ese deporte que incluso practicó hasta nivel universitario, pero los caminos la llevaron a cambiar un poco la profesión pero aún ligada a dicho deporte.

El periodismo deportivo fue una alternativa para Mariahm para seguir con su más grande pasión y lo ha hecho de gran forma para convertirse en integrante de Televisa y actualmente como jefa de prensa de la Jaiba Brava; una de las mujeres que han abierto camino en el periodismo deportivo en la actualidad en la zona sur.

“Todo comenzó con un sueño, el cuál me ha mantenido firme en el camino. Sumándole el apoyo incondicional de mi familia y seres queridos que sin ellos, no seguiría aquí. Es complicado llegar a un terreno el cuál siempre ha sido dominado por hombres, pero creo que tú dedicación y la pasión con la que haces tu trabajo son los encargados de darte ese respeto y credibilidad ante los demás”, señaló.

“Mi familia me inculcó el deporte desde muy chica y es algo que día a día he disfrutado al máximo pero que también me ha regalado increíbles personas y enseñanzas que me han marcado de por vida”, agregó.

No oculta que ha tenido días complicados pero eso no la detiene en busca de sus sueños, “hoy llevo casi 4 años en los medios de comunicación, con días que me pintan de sonrisas, otros que me llenan de lágrimas pero feliz porque gracias eso he conocido lo valiente que soy. Mis sueños, sentirme plena y realizada haciendo lo que más amo. Hace unos años veía a Valeria Marin en los juegos Olímpicos de río de Janeiro, hoy trabajo para yo estar en los de París 2024. Para eso estamos aquí para romper límites y alacnzar sueños. Cuál sea que sea tu sueño nunca desistir. Así como a mí me inspiraron, tu puedes inspirar a alguien más”, finalizó.

Itzel en el boxeo



La victorense boxeadora, Itzel Gamez, quien peleó profesional y también funge como entrenadora, ha osado por cosas complicadas en un deporte de mucha exigencia física, pero ella no se rindió y demostró que tiene fuerza y voluntad como todos.

“Para mi fue poco difícil ya que tenía comentario de personas, que el deporte del boxeo era solo para hombres pero como fue pasando el tiempo se idealizaron que era lo mismo si un hombre o mujer lo practicaba”, manifestó.

Itzel fue parte de las victorenses que destacaron en el boxeo y busca impulsar a más jóvenes a que sigan sus sueños en este deporte, “nosotras demostramos que se puede, cualquier deporte es apto para mujeres, quiero animar a que se animen a hacer deporte, nosotras somos capaces de todo”.

América no quiso otra cosa más que fútbol



América Rodríguez es de las jugadoras pioneras de Ciudad Victoria en la Liga Mx en esta caso en la Sub-18, actualmente juega en Tigres Femenil y apunta a debutar pronto en la máxima categoría.

Tiene un pasado en el que veía como las mujeres eran menospreciadas, algo que a ella la desanimaba, “fue difícil ver como nos menospreciaban, era lo que más amaba, el fútbol, pero conforme pasaron los años fue entendiendo que no hay que hacer casos a eso”, indicó.

“La verdad me sorprende lo tanto que ha crecido en este caso el fútbol, hay tantas ligas y oportunidades, obviamente hay cosas que sí no deberían pasar, pero se ha mejorado y esperemos siga así, que se abra más espacio a la mujer”, agregó.

“Mi familia fue importante porque siempre me apoyó, hoy quiero que muchas más niñas se animen a buscar sus sueños, mi sueño es debutar en Tigres, estar en Selección Mexicana, tener una buena vida con estudios, todos podemos hacerlo, si lo sueñas lo consigues”,

Gaby y su equipo de fútbol



Gaby Rivas ha sido de las pocas mujeres que se ha animado a llevar un equipo de fútbol en Ciudad Victoria (infantil), casi casi por amor al arte, por ayudar a los niños de la colonia en donde vive y las zonas aledañas.

“Cuando empecé si me criticaban que porque era mujer como iba a entrenar a los niños, que qué sabía, pero hemos sido ya muchas mujeres que nos hemos agregado, ya ha cambiado un poco la opinión de los papás, tal vez no sea la mejor pero trato de aconsejar a los niños a que hagan las cosas bien en la cancha y la vida”, indicó.

Para Gaby es importante que siga creciendo esto, en el fútbol y otros deportes, “ya he visto más niñas en diferentes deportes, en el fútbol hay muchas ligas, muchas niñas en equipos con niños, hay muchas niñas de Tamaulipas que están en Liga Mx, buscan su sueño, esperemos sean más”.

Actualmente Gaby tiene alrededor de 80 niños en su escuela llamada Naykanos, algo que nunca esperó, pero ahora que tiene el reto, no piensa rendirse, “mi sueño es que esto crezca, que los jóvenes del sector les inculquemos el deporte, no por ser mujeres no podemos saber, nos preparamos y ojalá sigamos creciendo y sobre todo que ellos no lleguen a malos pasos”.

Así termina el testimonio de muchas de las deportistas, entrenadoras, promotoras y periodistas más exitosas de Tamaulipas, quienes han luchado ante las diferentes adversidades y aún así han llegado lejos.

Los obstáculos -lamentablemente- seguirán, pero sin duda podrán pasar sin problemas y seguir abriendo puertas a las niñas que vienen detrás que tienen los mismos sueños que ellas, ellas que luchan, ellas que triunfan.

POR DANIEL VÁZQUEZ

EXPRESO-LA RAZÓN