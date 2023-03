Sasha Sokol vuelve a alzar la voz a un año de denunciar a Luis de Llano

Con motivo del 8 de marzo, muchas mujeres suelen armarse de valor para hablar de los diferentes tipos de violencia de género que han sufrido a lo largo de su vida y algunas de ellas incluso deciden señalar de manera pública a sus agresores, tal y como hizo hace un año Sasha Sokol, quien por medio de redes sociales decidió hablar del abuso que sufrió a manos de Luis de Llano.

A pesar de su testimonio y la gran diferencia de edad que existe entre la cantante y el productor, muchos internautas, artistas y periodistas salieron en la defensa de Luis de Llano, deslegitimizando así todo lo que Sasha Sokol había tenido que enfrentar por años en soledad, pues a pesar de que el abuso se remonta a cuando ella era una adolescente, lo cierto es que las secuelas del grooming que vivió siguen afectándola.

Por ello, aprovechando el Día de la Mujer, la ex Timbiriche decidió hablar nuevamente de lo que vivió con Luis de Llano, esta vez a raíz de la denuncia que interpuso públicamente hace un año, para lo cual utilizó su cuenta de Instagram, en la cual publicó una serie de reflexiones que ha generado a raíz de alzar la voz.

“Hoy se cumple un año de haber aceptado públicamente la relación asimétrica y abusiva que viví cuando era niña. El daño que me causó, me acompaña ahora como mujer. En este tiempo he descubierto mucho. Por ejemplo, que no estoy sola y que quienes me creen me fortalecen; pero también que falta mucho por hacer para que la sociedad respalde a las víctimas”, comienza la publicación de Sasha Sokol.

Así, la talentosa cantante decidió postear una serie de imágenes en las que se pueden leer las diferentes reflexiones a las que ha llegado tras vivir en carne propia lo frustrante que es que las autoridades te den la espalda y que las personas se sientan con el derecho de juzgarte, cuando en realidad ellas no saben todo lo que tuviste que pasar para poder decidirte a romper el silencio.

“He tenido que enfrentar muchas cosas, como la vergüenza de haber sido abusada, la desvergüenza de un abusador que se siente intocable y la revictimización por parte de quienes cuestionan mi historia”, continúa la publicación de la ex Timbiriche.

En sus mensajes, Sasha Sokol resalta que respeta a las víctimas de abuso que prefieren guardar silencio, pero destaca que entre más personas se atrevan a denunciar menos pederastas, abusadores y criminales vivirán en la impunidad que les otorga el callar y que puede provocar que otras personas sean dañadas.

También expuso que aunque parezca difícil y muchas personas se vuelquen contra ti, al final vas a lograr forjar una verdadera red de apoyo con la que te darás cuenta que no estás sola. A lo cual añadió una crítica para quienes deciden “no tomar una postura”, pues esta actitud que ellos llaman “neutral” en realidad ya está apoyando a la duda que protege a los abusadores.

En abril del año pasado, Sasha Sokol explicó por medio de su cuenta de Twitter que todo lo que había vivido a lado de Luis de Llano se puede encasillar dentro del grooming, mismo que puede ser definido como “una serie de conductas y acciones emprendidas por un adulto, con el objetivo deliberado de ganarse la confianza de un menor de edad, creando una conexión emocional, con el fin de abusar sexualmente de él”.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO