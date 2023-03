Acusan a Piqué de proponer a jovencita hacer un trío cuando aún estaba con Shakira

CIUDAD DE MÉXICO.- Gerard Piqué, la expareja de Shakira, sigue en el ojo del huracán, ya que esta vez fue señalado por una influencer de haber invitado a su hermana menor a tener un trío sexual con él y una de las acompañantes de la muchacha, evento que ocurrió cuando la joven en cuestión apenas tenía 19 años, mientras que el exfutbolista ya tenía 32 años de edad y sostenía una relación aparentemente estable con la compositora colombiana.

Cristina Duzzi es la usuaria de TikTok que tras las polémicas que ha enfrentado el exjugador de el Barcelona decidió alzar la voz y exponer aún más las infidelidades que Piqué sostuvo mientras seguía con Shakira, destacando además que el entonces futbolista no tenía reparo en abordar a jovencitas en los clubes nocturnos de España.

De acuerdo con el relato de la creadora de contenido, lo sucedido se remonta al 2019, año en el que su hermana decidió ir de antro un miércoles en compañía de un grupo de amigos, los cuales eran predominantemente mujeres, cuestión que aparentemente llamó la atención de Gerard Piqué, quien se presume que mandó a uno de sus elementos de seguridad a abordar a la hermana de la TikToker y sugerirle que unieran sus mesas.

Ante esto, la joven cuyo nombre no fue especificado en el clip que se ha viralizado en redes sociales se mostró sorprendida por la proposición del entonces novio de Shakira, sin imaginar que minutos más tarde el mismo hombre la volvería a abordar, esta vez para hacerle una propuesta más subida de tono.

Pues, justo cuando ya habían accedido a unir sus mesas, la TikToker relata que el mismo agente de seguridad le expuso a su hermanita de manera directa las intenciones que tenía Gerard Piqué de sostener un encuentro sexual con ella y una de sus amigas, ante lo cual, la joven se negó de manera abrupta.

“Este mismo hombre se acerca y le dice ‘bueno que Piqué está muy interesado en hacer un trío con ustedes dos’ y ellas como que: ‘¿qué?, no, nosotras solamente queremos una foto con él, no nada que ver’. Y él (Gerard) se molestó y les dijo ‘no, no hay ninguna foto'”, reveló Cristina Duzzi en su video.

Al parecer el futbolista acostumbraba serle infiel a Shakira | Foto: Archivo

Al no acceder, la influencer relata que el entonces futbolista se molestó mucho, lo cual orilló a su hermana y sus amigos a irse del “Otto Zutz Club”, lugar en el que presuntamente se desarrollaron los hechos que implicarían otro intento de infidelidad por parte de Gerard Piqué hacia Shakira.

“Para que vean que no es nuevo que Piqué le anda montando los cachos a Shakira, ya esto lleva rato.

Yo me acuerdo que yo me quedé sorprendida y pensé: ‘wow si le pegan cachos (cuernos) a Shakira con ese movimiento de caderas que la mujer tiene, ¿qué quedará para uno que es un simple mortal?”, finalizó el relato la TikToker.

Hasta el momento, Gerard Piqué no se ha manifestado en torno a esta historia que ha sacudido la red, generando más comentarios de odio en contra del papá de los hijos de Shakira, quien desde que se supo que le fue infiel a la colombiana con Clara Chía ha sido fuertemente atacado en redes sociales.

Con información de Heraldo de México.