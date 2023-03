Adele se burla de Piqué y muestra todo su apoyo a Shakira

La cantante británica, Adele, quien es conocida por éxitos como “Rolling in the Deep” y “Someone Like You”, dio mucho de qué hablar en redes sociales luego de revelar qué es lo que piensa del exjugador y exesposo de la cantante Shakira, Gerard Piqué, ya que su respuesta fue muy divertida.

¿Qué es lo que piensa Adele de Gerard Piqué?

Durante una presentación en Las Vegas, Nevada, la cantante de “Hello” confesó que había visto el performance de la colombiana junto a Bizarrap en el show de “Jimmy Fallon” donde ambos presentaron la ” Sesión #53″. Asimismo, mencionó que “su exesposo está en problemas”, refiriéndose a Gerard Piqué, pues la canción habla de la ruptura que tuvo con Shakira.

Ante esto, los asistentes del evento se rieron y estuvieron de acuerdo con lo que mencionaba la británica. Mientras tanto, internautas en redes sociales se mostraron emocionados, pues creen que en un futuro podría haber una colaboración entre ambas cantantes, aunque algunos creen que sus estilos son diferentes y no podrían trabajar juntas.

Adele y Shakira, ambas divorciadas

Al igual que la cantante Shakira, Adele se divorció en el 2019 del padre de su único hijo, Simon Konecki. Sin embargo, la ruptura de la británica no fue tan polémica como la de la colombiana, pues en una entrevista para la revista Rolling Stone reveló que hasta el día de hoy son buenos amigos y los motivos de su separación no tuvieron que ver con engaños.

De hecho, está muy agradecida con él y ha mencionado que lo ama mucho, pero ya no está enamorada de él. Actualmente, la artista se encuentra en una relación con el famoso agente deportivo de la NBA, Rich Paul, a quien describe como un hombre “inteligente” y “divertido”.