Maryfer Centeno analiza la reacción de Mariana Rodríguez y Samuel García tras ser padres

Mariana Rodríguez y Samuel García están más felices que nunca tras el nacimiento de su primogénita Mariel y así lo han hecho saber en redes sociales, donde han estado muy activos y presumiendo su nueva etapa como padres de familia, pues desde el pasado 10 de marzo que la pequeña llegó finalmente a sus brazos no dudaron en compartir su emoción con sus millones de seguidores. Aunque la alegría que los rodea es bastante notoria, la grafóloga de famosos Maryfer Centeno ya analizó a detalle la reacción de la influencer y del gobernador de Nuevo León.

A través de un video difundido en redes sociales Maryfer Centeno dijo mucho sobre la reacción que tuvieron Mariana Rodríguez y Samuel García tras convertirse en padres, una etapa de la que socialmente se piensa, puede traer mucho nerviosismo y especialmente al tratarse del primongénito, en el caso de este matrimonio el panorama es completamente distinto. Pues aunque hay mucho que analizar, la experta destacó que ambos “están plenos”, contentos y hasta orgullosos de haber cumplido una meta más en su matrimonio.

¿Qué dijo la grafóloga?, así analizó las FOTOS del momento

El viernes pasado las redes sociales se inundaron con las fotos que la pareja compartió en redes sociales, primero anunciando que el gran día había llegado y después revelando la primera selfie en familia que se tomaron a lado de su hija y que en cuestión de minutos se viralizó. Asimismo, otras publicaciones de la bebita acapararon toda la atención y los mensajes de amor no se hicieron esperar, incluyendo los del político, quien no dudó en recordar que se trata de su “niña arcoíris”, como se le conoce a aquellos hijos que nacen tras la o las pérdidas anteriores del embarazo.

Tomando en cuenta lo anterior no sorprende que tanto la influencer como el gobernador estén sumamente felices, algo en lo que coincidió Maryfer Centeno al detallar que en ambos rostros la mirada los delata y es una señal de “una gran sonrisa”, al menos en el caso de Mariana Rodríguez; mientras que “la cara de él no cabe de orgullo, la pupila está totalmente dilatada por parte de Samuel García”, dijo en un reel de Instagram.

Por si fuera poco, entre la pareja también existe complicidad y es que según se aprecia en la primera foto que compartieron y ya con su hija en brazos, “las cabezas se están buscando todo el tiempo”, un momento del que la grafóloga no dudó en revelar que la conmovió porque “claro que son una familia auténtica, es que no me parece que tenga algo en lo más mínimo de fingido”, detalló al analizar el rostro sonriente de la influencer.

“Están plenos, están emocionadísimos y además están muy orgullosos de lo que han logrado”, dijo Maryfer Centeno.

Tras concluir su análisis, los usuarios de redes no dudaron en también dejar sus opiniones sobre lo emocionados y felices que están tanto Mariana Rodríguez como Samuel García y no dudaron en dejar comentarios como “considerando que tuvo 4 abortos antes, obvio no pueden creer que ya llego su bebé arcoíris”, “Samuel está mucho más enamorado ahora de Mariana se le nota lo orgulloso que está de ella”, “un bebé muy deseado, su felicidad es genuina” y “están plenos, felices, enamorados de su bebita”.