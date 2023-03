Andrea Legarreta y Erik Rubín se reencuentran en “Hoy”

La mañana de este lunes 13 de marzo, Andrea Legarreta y Erik Rubín se reencontraron en el foro de “Hoy” y por primera vez hablaron juntos de su mediática ruptura, por lo que en esta nota te contamos todo lo que dijeron al respecto.

Erik Rubín visitó el foro de “Hoy” para hacerle promoción al “Cumbia Machine Tour”, proyecto musical en el que también comparte créditos con su hija Mía Rubín, quien también estuvo en el set de grabación y luego de dar todos los pormenores de su concierto fueron cuestionados sobre el estado en el que se encuentran como familia tras anunciar su ruptura y el encargado de hablar fue el exTimbiriche, quien dejó en claro que están muy bien pues todo este proceso se ha vivido en medio de mucho amor, incluso aseguró que hay memes sumamente divertidos.

Así fue el reencuentro entre Erik Rubín y Andrea Legarreta en Hoy pic.twitter.com/FiKVU8zew9 — Lo + viral (@VideosVirales69) March 13, 2023

“Es algo que de alguna manera ya habíamos asimilado, que habíamos platicado ya desde hace algunos meses y la parte complicada es cuando lo haces público y entonces pues entran las teorías de todo mundo, pero la verdad muy afortunados porque hemos recibido mucho amor, mucho apapacho, en verdad, nuestros amigos, nuestra familia, mucha gente, somos muy afortunados porque nos quieren mucho y obviamente no pudo faltar hasta el clásico meme y hasta hay unos muy buenos”, señaló Erik Rubín.

Andrea Legarreta confiesa a Erik Rubín desde la tina

Luego de este primer bloque en el que se reunió la familia Rubín, el programa “Hoy” continuó con el segmento llamado “Desde la tina” y los encargados de protagonizar dicha sección fueron nada más y nada menos que Andrea Legarreta y Erik Rubín, quien en este caso fue el entrevistado y debido a las preguntas que preparó la producción del programa se vio en aprietos por algunos momentos, no obstante, dio una extraordinaria muestra de su agilidad mental y salió bien librado.

Durante la charla con su ahora expareja, Erik Rubín fue cuestionado sobre la mujer que fue “su princesa tibetana” y el cantante aseguró que él la imaginaba precisamente como Andrea Legarreta y sus palabras dieron pie a que recordaron los inicios de su romance entre risas, en otro momento, la conductora de “Hoy” cuestionó al padre de sus hijas sobre los tres deseos que pediría en este momento de su vida y el exTimbiriche señaló que solo pediría salud para sus seres queridos y que sus hijas se realicen profesional y personalmente, mientras que el terecero ya lo había cumplido pues ya tiene una familia hermosa.

Para finalizar, Andrea Legarreta fue muy clara y aseguró que es imposible dejar de sentir cariño por Erik Rubín pues el cantante le brindó la oportunidad de formar una familia y no pudo evitar conmoverse por lo que derramó algunas lágrimas, no obstante, de inmediato reiteró que entre ambos sigue habiendo cariño pues pase lo que pase seguirán siendo una familia por lo que será habitual seguir viéndolos juntos, asimismo señaló que si dicha situación le resulta escandalosa a las personas no es su problema pues ellos se encuentran más que tranquilos y rodeados de amor.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO