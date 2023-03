Denuncian hostigamiento en Hospital de Altamira; trabajadores toman dirección

ALTAMIRA, TAM.- Por presunto hostigamiento laboral, trabajadores del Hospital General de Altamira “Rodolfo Torre Cantú”, protestaron para exigir la destitución del Director y Subdirectora.

Durante este lunes tomaron la Dirección y Subdirección para que los titulares no ingresaran y serán entregadas hasta que funcionarios de la Secretaría de Salud de Tamaulipas atiendan el pliego petitorio.

“Hay compañeros a los que se les niegan los permisos o se los echan para atrás, hay otros que reciben demasiado hostigamiento laboral y son compañeros eventuales”, declaró el delegado sindical, José Gerardo Cruz Figueroa.

Los afectados por el hostigamiento son los trabajadores eventuales, cuya cantidad asciende a 227 y solamente hay 23 sindicalizados.

Reconoció que el hospital tiene un personal de base muy corto, que los eventuales no tienen un respaldo sindical, no tienen la seguridad de externar su sentir.

“Van y me buscan a las oficinas del sindicato, pidiendo el asesoramiento y algunas veces se los niegan, les dicen que no vayan a esa parte del hospital porque les dicen que no tienen derecho a un sindicato”.

Pidió a la Secretaría de Salud de Tamaulipas que sea más atenta con las personas que designa al frente de las instituciones.

Por Óscar Figueroa