Patrimonio Histórico de Tampico en el Olvido y a Pocos de Desplomarse

Un día están de pie y al otro en ruinas, abandonados y en el olvido el conjunto de edificios históricos y artísticos del Puerto de Tampico.

De acuerdo con el Registro Estatal del Patrimonio Histórico Artístico Edificado

se cuenta con un patrimonio arquitectónico de 267 edificios, 4 “infraestructura histórica” (Aduana, estación de ferrocarril, aeropuerto y puente El Moralillo), 31 monumentos conmemorativos y 19 murales.

Mientras que ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) hay 116 inmuebles.

De acuerdo con un recorrido realizado por La Razón en el segundo cuadro de la ciudad, hay al menos doce edificios en ruinas y a punto de desplomarse a causa de la falta de mantenimiento, algunos de ellos incluidos en el catálogo de edificios históricos.

Caso a mencionar, la construcción localizada en el cruce de Madero y 20 de Noviembre , que fue derribada desde hace al menos 3 décadas.

Recientemente, otro complejo que se encontraba en la calle 406 de la calle Pedro José Méndez, en la colonia Cascajal, también corrió la misma suerte.

Josué Picazo, encargado de la crónica de la ciudad, informó que desde los años 80s que no se actualiza el catálogo de edificios con valor histórico o artístico por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)

Lo interesante aquí es que algunos de esos ya no existen, ya fueron derribados. Este listado data de finales de los ochenta. El INAH no lo ha actualizado”, dijo.

Y agregó:

“Y el edificio que aparece como el número 12 de la lista (INAH), una casita de madera, El el catálogo es de los ochenta. Según yo, esa casa “salón de baile” estaba en la esquina de 20 de noviembre y Madero, donde un tiempo estuvieron las maquinitas Moy. O sea, ya tiene un buen que fue derribada…”

El investigador y escritor, Pedro Granados, presidente de “Rescate Histórico de México A.C”. reconoce que es triste que se destruyan inmuebles con valor histórico y artístico.

“Es lamentable que algunos edificios se derrumben. de hecho, hay que estar muy al pendiente de que eso no pase”

El investigador, dijo que la ciudad cuenta con una riqueza incomparable a nivel mundial.

“El patrimonio edificado de Tampico es muy importante. Es uno de los más ricos en México por la fusión de culturas que hubo aquí, sobre todo durante la época del auge petrolero y su desarrollo portuario y comercial”.

Sobre la calle Héroes del Cañonero, se encuentran al final de la calle, un par de edificios que reflejan el abandono de sus propietarios.

Josué Picazo, encargado de la Crónica en Tampico, añadió que, en Tampico, un alto porcentaje de los edificios pueden considerarse históricos, debido a que fueron construidos en el siglo XX.

“Observa que el INAH, siguiendo la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, clasifica los inmuebles en “Monumentos Históricos” y “Bienes inmuebles con valor cultural”. Y que en Tampico hay muy pocos “históricos”, porque la Ley considera como tales solo aquellas construcciones erigidas en el siglo XIX o antes. Por lo tanto, en Tampico predominan los edificios del siglo XX, por lo que caen en la segunda categoría (Bienes con valor cultural). Lo cual no los hace menos importantes, solo que es una característica de nuestra ciudad porque la mayor parte de su patrimonio edificado es “joven”

Por su parte, Pedro Granados, añadió que la Ley obliga a los propietarios a mantenerlos en buenas condiciones.

“Entonces, bueno debería conservarse y preservarse, como la Ley lo obliga al propietario mantenerlo en buen estado. Por otro lado aquellos que por su tipo de construcción y que tengan menos de 100 años pues aplican la Ley Edificios que son considerados monumentos artísticos y los protege , los reglamentos y las leyes que tienen que ver con el INBAL (Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura), los que aplican para ese caso”.

La responsabilidad de mantenerlos y preservarlos es un trabajo conjunto.

“Pues hay que trabajar con los edificios, hay que trabajar todos: autoridades, propietarios, instancias gubernamentales, arquitectos, restauradores , todos tenemos algo que hacer.

Sobre todo, el ciudadano estar al pendiente que se mantengan los edificios”.

ES IMPORTANTE PRESERVAR LA HISTORIA DE LA CIUDAD: GRANADOS Y PICAZO

“Pues, como patrimonio, es la herencia que hemos recibido los habitantes actuales de Tampico de las generaciones que nos precedieron. Es una herencia en cuanto a formas y técnicas de construcción, pero también heredamos un paisaje que le da una singularidad a la ciudad, pero que también forma parte de nuestra identidad. Esos “objetos” que son los inmuebles, no solo son vestigios tangibles del pasado, sino que los interiorizamos como símbolos del lugar donde vivimos, de nuestro origen y, por lo tanto, de lo que somos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si desapareciera la ex Aduana Marítima? Mucho de los que nos representa como porteños se perdería. Así, aunque otras edificaciones sean menos quizá emblemáticas, con su desaparición perdemos todos parte de nuestra cultura, de nuestro pasado y se va diluyendo nuestra identidad”, revela Josué Picazo, encargado de la Crónica de Tampico.

“A final de cuentas, las ciudades tienen que preservar sus centros históricos; es muy importante de acuerdo a la “Ley de Monumentos y Sitios Históricos”, cualquier edificio que tenga más de 100 años se convierte en un edificio histórico catalogado por el INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia) “, dijo Pedro Granados.

Datos

12 o más en malas condiciones o con afectaciones parciales

267 edificios Registro Estatal del Patrimonio Histórico Artístico Edificado

4 “infraestructura histórica” (Aduana, estación de ferrocarril, aeropuerto y puente El Moralillo)

31 monumentos conmemorativos

9 murales.

116 edificios registrados ante el INAH

La Casa de la Naturaleza no está ahí, y como sabemos es un edificio muy importante, de 1929

PEDRO GRANADOS

“Los que son por Ley los encargados de vigilar la conservación y preservación de los edificios históricos, son el INBAL y el INAH”

“Hay que preservar, hay que preservar.

Importantísimo preservar la historia viva de la ciudad. El centro histórico de Tampico es muy importante en su patrimonio, muy importante en los eventos históricos con trascendencia y repercusiones a nivel nacional”

“Lo importante es reactivar las labores del fideicomiso del Centro Histórico, del FICETHAM, que sus últimas acciones las desarrollaron para el mercado, pero que hay que continuar con esto”

Josué Picazo

“Por otro lado, no todos los edificios con valor histórico o cultural quedaron dentro del registro del INAH, y eso no significa que no deban ser preservados o protegidos. Igualmente, no todos los edificios de la ciudad que tienen algún valor histórico o artístico están incluidos ahí. Pero es un registro mayor que el del INAH”

José Luis Rodríguez Castro/ La Razón