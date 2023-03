Video. Muere el rapero Costa Tich tras desmayarse en concierto

SUDAFRICA.- El rapero sudafricano Costa Titch, de 28 años, murió el sábado por la noche tras colapsar mientras actuaba en un festival de música en Johannesburgo, confirmó la familia del artista.

“Con profundo dolor nos vemos obligados a reconocer su fallecimiento en este momento”, indicaron sus familiares en un comunicado recogido por la prensa local.

???????? Rapper Costa Titch dies suddenly performing on a scene. He was 27. pic.twitter.com/12IkBH28zJ

— Truthseeker (@Xx17965797N) March 12, 2023