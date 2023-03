Preparan “pista” para Aeroméxico

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Con vuelos de lunes a viernes y tarifas que van de 5 mil 407 la más económica y de 8 mil 803 la normal ida y vuelta de Ciudad Victoria a la Ciudad de México, el próximo jueves 16 de marzo Aeroméxico realizará su primer vuelo de inicio.

Los boletos fueron vendidos con un mes de anticipación, en tanto que el 27 de marzo arranca operaciones Aerus con dos vuelos a la ciudad de Monterrey y tarifas de 2 mil pesos vuelo sencillo.

Jorge Bello Méndez secretario de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Victoria de Ciudad Victoria a la Ciudad de México con una tarifa normal de 8 mil 903 y la tarifa económica de 5 mil 407 pesos esta ultima no permite cambios, no hay reembolso y si no se usa se pierde.

Los horarios de vuelo son de México a Victoria sale a las 14:25 de la tarde y llega a las 15:50 y de Victoria a México la salida es a las 16:26 de la tarde y llega a las 17:55 por la tarde, será un vuelo diario de lunes a viernes.

Los boletos se empezaron a vender desde hace un mes y van desde 2 mil 500 pesos el sencillo, por lo que viene a dar competitividad a la capital de Tamaulipas, tras casi un mes sin conectividad área.

No hubo servicio aéreo a la ciudad de México, y si lo resintió la ciudad, ahora regresar con un vuelo con una empresa más sólida lo cual es importante para el centro del estado.

Después de ese vuelo a México de Aeroméxico, viene e la línea aera Aerus el próximo 27 de marzo con dos vuelos diarios a la ciudad de Monterrey, con lo cual se dará conectividad a dos de las ciudades más grandes e importantes para el desarrollo económico de la ciudad.

Admitió que se realizó un acercamiento con las cámaras empresariales de Victoria, que se solidarizaron con las empresas aéreas.

Las tarifas de Aerus son de 2 mil pesos, son naves de 8 pasajeros y luego subirá a una nave de 16 pasajeros, tiene dos vuelos una en la mañana y otra en la tarde.

Es una aerolínea regional, de Monterrey a Victoria el vuelo es de una hora aproximadamente.

Aclaró que ni Aeroméxico. ni Aerus llegan con subsidio del gobierno del estado, pero si con acompañamiento y oferta de como llegar, eso ya quedo atrás y es que una vez que amarraban el subsidio y luego lo quitaban las tarifas se disparaban, lo cual paso con Aeromar.

Por Salvador Valadez

EXPRESO-LA RAZON