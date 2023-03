Diego Boneta fue a terapia para ‘desprenderse’ del papel de Luis Miguel

La carrera de Diego Boneta cobró mayor relevancia luego de darle vida a Luis Miguel en la bioserie del cantante que salió en Netflix.

Boneta interpretó a Luis Miguel durante tres temporadas, por lo que estuvo metido en el personaje por alrededor de cinco años.

Tras el final, Diego tuvo que recurrir a terapia para desprenderse del personaje, ya que sentía que lo seguía en su vida personal.

De repente, inconscientemente, cuando me tocaba, por ejemplo, pedir unos tacos con mis amigos, se me salía pedirlos con la voz de Luis Miguel y me decían ‘oye, no mames’”

En entrevista con el influencer Roberto Martínez contó que sus seres queridos le tenían que recordar que ya no estaba en el set de grabación. Se involucró tanto que tardó tiempo en poder dejar atrás el espíritu del ‘sol’.

Al terminar la primer temporada me veía yo físicamente diferente, me veía como Luis Miguel porque me hice lo de los dientes y todo. Fue un proceso de meses para soltar a Luis Miguel y encontrar a Diego. Terapia para volver a mí”, dijo en el podcast Creativo.

Finalmente, Boneta, de 32 años, dijo que tras la primera temporada y tomar terapia le fue más fácil la serie porque ya no tenía problemas de identidad.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR