Estos son los trajes espaciales que usarán los astronautas para regresar a la Luna

La NASA presentó este 15 de marzo los nuevos trajes espaciales, encargados a Axiom Space, con el que sus astronautas de la misión Artemis III se aventurarán en la superficie del polo sur de la Luna. Llamado Unidad de Movilidad Extravehicular Axiom, (AxEMU), el traje espacial se basa en los desarrollos de prototipos de trajes espaciales de la NASA e incorpora la última tecnología, movilidad mejorada y protección adicional contra los peligros en la Luna.

El AxEMU presenta el rango de movimiento y la flexibilidad necesarios para explorar más el paisaje lunar, y el traje se adaptará a una amplia gama de miembros de la tripulación, con capacidad para al menos el 90 por ciento de la población masculina y femenina de Estados Unidos, explicaron los responsables del programa durante su presentación en el Centro Espacial de Houston. La primera mujer en pisar la Luna vestirá uno de estos trajes en Artemis III.

The next generation spacesuit. @NASA selected @Axiom_Space to develop the suits for the Artemis III mission to the lunar surface. The first prototype was revealed today during an event at Space Center Houston in Texas. https://t.co/qW96kLYIxl pic.twitter.com/icFDxv60IU

— NASA's Johnson Space Center (@NASA_Johnson) March 15, 2023