Yeri Mua confiesa que por depresión consumió más drogas

Yeri Mua se ha convertido poco a poco en una de las influencers más populares y exitosas en México.

Pese a que la vemos en constantes fiestas y eventos con otros famosos, la también modelo no la ha pasado bien a últimas fechas y se ha encontrado en medio de varios problemas personales.

Yeri Mua se ha visto envuelta en temas de infidelidad con su ex Brian Villegas, lo que ha derivado en todo un proceso difícil tras la ruptura por todas las declaraciones que ambos han hecho en redes sociales.

Ahora, ha aceptado que ha consumido más droga para olvidar sus problemas emocionales.

Durante una transmisión en vivo, la modelo dijo que iniciará un proceso de desintoxicación con el objeto de disminuir el consumo de a mariguana.

Estoy tratando de dejar la mariguana, solo espero que no me juzguen. Es una decisión personal y la razón por la que yo quiero dejar de fumar es porque precisamente ahorita estoy pasando por un proceso de depresión, a medida que mis problemas emocionales fueron engrandeciéndose me di cuenta que estaba fumando todo el tiempo” dijo.

Con ello, espera sentirse mejor y darle paso a un nuevo capítulo en su vida.

‘Un claro ejemplo que el dinero no es la felicidad’ / ‘Yeri, lucha, eres una niña con mucha luz’ / ‘Debes tener mucha fuerza de voluntad’ / ‘El verdadero amor empieza por ti’ / ‘Fuerza, cariño’ / ‘Sigue adelante y cree en ti misma’, le escribieron algunos fans.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR