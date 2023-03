Captan a Jesús Ochoa peleando con un actor de la tercera edad

CIUDAD DE MÉXICO.- Jesús Ochoa está en polémica tras protagonizar una pelea callejera con un actor de la tercera edad. Las imágenes comenzaron a viralizarse rápidamente a través de redes sociales.

El histrión anteriormente fue secretario general de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) y se ha ganado algunos enemigos debido a que no todos están de acuerdo con su gestión al frente del organismo.

Al parecer uno de ellos es el actor Fidel Ábrego, con quien Ochoa se agarró a golpes afuera de las instalaciones de la ANDA, lo anterior debido a que lo tachó de traidor.

En el video se escucha como el actor de la tercera edad aseguró que Jesús Ochoa inició la pelea y que lo sacó del recinto para agarrarse a golpes.

“Me está agrediendo, me sacó. Estoy adentro sentado y me empieza a decir de cosas y me reta a salir. Me dijiste traidor”, se escucha en la grabación.

Hasta el momento no se sabe el contexto exacto de la pelea, aunque algunos aseguran que primero se hicieron de palabras. Ninguno de los dos ha salido a aclarar la situación.

Fidel Ábrego es también conocido como ‘El Chamuco’. Ha participado en películas como La Venganza de los Punks, El Violador Infernal, La Taquera Picante y La Chica del Alacrán de Oro.

Poco se conoce de su carrera debido a que no ha estado activo desde los años noventa. Además se desconoce su edad exacta.

Con información de Excélsior.