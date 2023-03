Con Apoyo de MARINA y SEDENA, Evitarán que Fumen en la Playa

La COEPRIS contará con el apoyo de la SEDENA y Marina para evitar que los visitantes fumen en playa Miramar, en semana santa.

Nicolás Berumen Avalos, titular de la comisión, dejó en claro que el objetivo es hacer cumplir la ley antitabaco.

Los militares y los marinos acompañarán al personal de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en los operativos que se estarán implementando durante esos días.

“Los tres órdenes de gobierno hemos estado en constante comunicación, vamos a acompañarnos en playa Miramar de los marinos, de la SEDENA, para que nosotros llamemos la atención y ellos nos respalden, en playa Miramar está prohibido fumar como en la laguna del Carpintero, en parques públicos, se les invita a las personas que no fumen, si ellos no hacen caso esa es la primera llamada de atención, la segunda llamada se les vuelve a insistir y la tercera intervienen las autoridades porque esta ley se tiene que cumplir”, refirió.

“Nos van a dar el respaldo para actuar porque hay personas que se oponen, no quieren, medio agresivas, los vamos a invitar”, refirió.

De igual manera, dio a conocer que estarán disponibles dos áreas para fumadores en el máximo paseo turístico.

“En esas áreas no se va a poder tener sillas, no se podrá vender algún producto extra, alguna comida o bebida, no se les va a dar ningún servicio, únicamente y exclusivamente que la persona que tiene necesidad de fumar imperiosamente que acuda ahí para que no moleste a las demás personas no fumadoras”, explicó.

Estarán aisladas esas zonas, lejos de las palapas y contarán con señalamientos para que los fumadores sepan los lugares en los que estarán.

Benigno Solís/La Razón