Paola Rojas revela cómo se lleva con Zague tras su separación

CIUDAD DE MÉXICO .- La polémica de hace algunos años en la que el futbolista Luis Roberto Alves dos Santos Gavranic, mejor conocido como Zague, estuvo involucrado, posiblemente le costó la relación con su ahora exesposa, la periodista Paola Rojas. Sin embargo, tras años de esto la conductora de noticieros habló sobre cómo se ha sentido.

“Ahora estoy sanando otras cosas. No te voy a decir que mi vida es perfecta, ni que es miel sobre hojuelas. No. Hay muchas cosas que me cuestan procesar”, dijo.

Además de hablar de cómo ha vivido la separación, Paola Rojas dio detalles de cómo ha sido la relación con su exesposo Zague y la comunicación que mantienen para criar a sus hijos Leonardo y Paulo.

“Yo tengo, por fortuna, una buena comunicación y una buena relación con el papá de mis hijos. Nos tenemos cariño, nos tenemos respeto. Es un papá muy cercano, muy presente y, bueno, lo vamos haciendo de la mano”, declaró.

Tras casi un lustro de separados, después de estar unidos en matrimonio, Paola Rojas demostró que quizá los rencores hacia su exesposo Zague ya quedaron atrás, especialmente porque comparten el fruto de una relación.

Con información de Heraldo de México.