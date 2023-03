Investiga SET dos casos de acoso

VICTORIA, TAM.- La Secretaría de Educación e n Tamaulipas (SET); investiga tres casos de violencia escolar o ‘bullying’ en planteles educativos de Tamaulipas, uno de estos en Victoria, otro en Matamoros y uno más en Tampico, además tiene información sobre dos casos de acoso en media superior.

Lucía Aimé Castillo Pastor, Secretaria de Educación, dio a conocer que en los tres casos están interviniendo, sin embargo reconoció que los mismos padres de familia deben de acercarse ante las instancias correspondientes en caso de que quieran presentar una denuncia.

En ese sentido, recordó que el caso más reciente se tiene registrado en esta capital, en donde padres de familia de la escuela primaria Leona Vicario, denuncian a una niña de seis años, poa agredir a sus compañeros de grupo, que ante las lesiones infringidas, han tenido que recurrir a servicios médicos.

Mientras que en el primer caso registrado por la dependencia ocurrió en Matamoros, en donde se enfocaron a atenderlo, con los mismos padres de familia, maestros y alumnos.

Además de un caso en Tampico, en donde dijo están insistiendo en fomentar la cultura de la paz, en donde incluyen a los padres de familia a quienes les dan herramientas para que tengan un mejor acercamiento con sus hijos, porque advirtió muchos de los problemas no tienen el origen en las escuelas, sino en el seno familiar, “se busca una buen relación familiar y mejor convivencia escolar”.

Además del trabajo conjunto que llevan con t oras dependencias como el Sistema Nacionala de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), así como el DIF estatal en materia de derechos humanos, y atención para ano re victimizar, tanto de un lado como del otro.

HAY DOS CASOS DE ACOSO

Derivado de las manifestaciones por el 8 de marzo, día internacional de la mujer, hubo diversas expresiones de alumnas en planteles educativos de media superior, sobre estos, la funcionaria dijo que están en conocimiento de dos casos que llegaron a la dependencia.

Recordó que abrieron los espacios de diálogo a los planteles para acercar herramientas que están requiriendo los alumnos, “ahora tengo dos casos de tema vinculado al acoso, la invitación que hemos hecho a los alumnos y padres es que sientan el acompañamiento de parte de las autoridades”.

Es decir en caso de que se busque ir más allá de un acto administrativo y llegar al planteamiento de una demanda, darles el seguimiento, “aunque aún no tengo el dato de que hayan los padres de familia presentado una denuncia”.

Recordó que por tratarse de menores de edad, deben tener ese acompañamiento, una vez hechas las denuncias, dijo que la SET debe dar seguimiento y dar cumplimiento, sin embargo las acciones preventivas deben ser permanentes.

Finalizó diciendo que como no hay denuncias formales, no hay personal suspendido de funciones o alumnos, una de las quejas es contra compañeros alumnos y otra de personal, “en algunos casos fueron compañeros, en un caso están haciendo planteamientos de no sentirse cómodos con un trabajador”.

