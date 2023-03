¿Qué dicen en Ventaneando sobre la presunta orden de aprehensión contra Pati Chapoy?

Las tendencias en las redes sociales están lideradas por el nombre de Pati Chapoy, luego de que se colocara en la mira pública tras informarse que obtuvo una suspensión provisional con respecto a una posible orden de aprehensión o de arresto girada en su contra.

De acuerdo con el periodista Arturo Ángel, la famosa conductora de televisión presentó un amparo que ya aceptó a trámite un juez federal de la Ciudad de México.

“La conductora de Ventaneando le dijo al juez federal que cree que un juez del fuero común de la CDMX giró una orden en su contra para detenerla.

El juez federal ha ordenado suspenderla mientras averigua. El 27 de marzo definirá si le concede o no la suspensión definitiva”, detalló el periodista en su cuenta de Twitter.

Chisme de último minuto: Les informo que la periodista PATY CHAPOY @ChapoyPati obtuvo una suspensión provisional en vs de una posible ORDEN DE APREHENSIÓN o de ARRESTO girada en su contra. Presentó un amparo que ya aceptó a trámite un juez federal de la CDMX. pic.twitter.com/uUaPzfOxUK — Arturo Ángel (@arturoangel20) March 17, 2023

La expectación se centró en que este viernes la titular del programa saliera a cuadro y se pronunciara al respecto y diera detalles de lo que se compartió en redes sociales, no obstante, Pati no apareció en la pantalla, por lo que fue su compañero Daniel Bisogno quien antes de finalizar la emisión de este viernes dijo:

“Ya no nos dio tiempo para explicarles lo que está sucediendo con nosotros, que estamos siendo tendencia en todas partes, pero no se crean lo que leen, la gente es muy tonta, y se atreven a publicar cosas que no tienen la más remota idea de lo que están diciendo”.

Pues es de recordar que tanto él como Ricardo Manjarrez también han sido señalados con una presunta orden en su contra. Por su parte Rosario Murrieta aclaró que será hasta el próximo lunes cuando la misma periodista aclare la situación en Ventaneando. “Tendremos toda la información con la señora Chapoy aquí en vivo”, expresó.

Hasta el momento, la titular del programa de TV Azteca tampoco ha recurrido a las redes sociales para emitir su postura al respecto de esta situación legal que la colocó en el ojo del huracán en las últimas horas.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO