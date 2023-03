Tribunal Penal Internacional emite orden de arresto contra Vladímir Putin

HOLANDA.- La Corte Penal Internacional ha emitido este viernes una orden de arresto contra el presidente ruso,Vladimir Putin, por crímenes de guerra debido a su presunta participación en los secuestros de niños de Ucrania.

El tribunal dijo en un comunicado que Putin “es presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población (niños) y del traslado ilegal de población (niños) de las áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa”. También emitió una orden para el arresto de Maria Alekseyevna Lvova-Belova, Comisionada para los Derechos del Niño en la Oficina del Presidente de la Federación Rusa, por acusaciones similares.

La CPI dijo que su sala de instrucción encontró que había “motivos razonables para creer que cada sospechoso es responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población y transferencia ilegal de población de áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa, en perjuicio de los niños ucranianos”.

Tras conocerse la noticia, Rusia aseguró en la tarde del viernes que la orden de arresto emitida desde La Haya contra el presidente ruso es irrelevante. “Las decisiones del Tribunal Penal Internacional no significan nada para nuestro país, incluso desde el punto de vista legal”, dijo la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Maria Zajarova, en su canal de Telegram. “Rusia no es parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y no tiene ninguna obligación en virtud del mismo”.

Es la primera vez que se emiten órdenes de arresto desde La Haya en relación con la invasión de Ucrania. Rusia firmó el estatuto de Roma en 2000, pero nunca ratificó el acuerdo para convertirse en miembro. Mantuvo formalmente su firma de ese texto fundacional hasta 2016, un día después de que la corte publicara un informe que señalaba la anexión rusa de Crimea como una ocupación.

Las órdenes de arresto llegan poco más de un año después de que el fiscal Karim Khan abriera una investigación sobre posibles crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio en Ucrania. En los últimos 12 meses, Khan ha realizado tres viajes al país y visitó lugares donde presuntamente se han cometido crímenes de guerra.

Ya con las primeras informaciones sobre posibles órdenes de arresto contra individuos rusos por la guerra en Ucrania Moscú dijo que no reconocería la jurisdicción de La Haya. “Nosotros no reconocemos este tribunal ni su jurisdicción”, dijo el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, a un grupo de periodistas en Moscú el martes por la mañana.

CON INFORMACIÓN DE ELMUNDO.ES