Donald Trump asegura que será detenido el martes y llama a protestar

ESTADOS UNIDOS.- El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que espera ser arrestado el martes en un caso presentado por la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, y llamó a sus seguidores a protestar, según una publicación en Truth Social el sábado. El exmandatario dijo, sin aportar pruebas, que “filtraciones ilegales” de la oficina del fiscal de distrito de Manhattan indicaban que sería arrestado. No dijo cuáles serían los cargos. Un vocero de la oficina del fiscal de distrito se negó a comentar.

“Las filtraciones ilegales de la oficina del fiscal de distrito corrupta y altamente política de Manhattan […] indican que, sin que se pueda probar ningún delito […] el principal candidato republicano y expresidente de los Estados Unidos de América será arrestado”. el martes de la próxima semana”, escribió Trump. “¡Protesten, recuperen nuestra nación!” añadió.

La oficina del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, a principios de este año comenzó a presentar evidencia a un gran jurado que investiga un pago de 130 mil dólares que Michael Cohen, el exabogado personal y mediador de Trump, hizo a la estrella porno Stormy Daniels en los últimos días de la campaña de Trump de 2016.

????#BREAKING: Trump has posted to his truth social media account saying he will be arrested sometime on Tuesday and urges people to protest pic.twitter.com/CNnwstLwbO

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) March 18, 2023