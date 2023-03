Jacqueline Andere revela que fue acosada por un reconocido actor y su esposa

La reconocida actriz Jacqueline Andere reveló que a lo largo de su carrera se enfrentó a una situación de acoso muy desagradable. Durante una entrevista para el programa “El Minuto que Cambió mi Destino”, la famosa dio a conocer que mientras participaba en una obra musical fue acosada por uno de sus compañeros. Sin embargo, ella admitió que “cayó un poco” debido a que él le atraía, pero las cosas se pudieron incomodas cuando la esposa del acosador también le hizo insinuaciones indecorosas a la actriz.

De acuerdo con la actriz los hechos ocurrieron mientras ella estaba en una obra de teatro. “En esa obra, había un personaje que tenía un programa y bueno, sí, me acosó, pero yo caí un poquito porque me gustaba y no era un hombre muy joven que digamos, pero yo veía a la estrella que estaba allí. Ni siquiera era muy guapo”, dijo Jacqueline Andere, cuidando no revelar el nombre de su acosador.

En este contexto, la famosa detalló que en una ocasión su compañero la invitó a cenar a su casa, ya que no se verían nuevamente porque ella tenía una gira con la obra, mientras que él salía del proyecto debido a sus compromisos laborales. “Yo me iba de gira, él no podía por su programa y nos teníamos que ir de gira y me dijo ‘oye Jacky, mi mujer y yo quisiéramos hacerte una cenita, pues ya no te vamos a ver como en dos meses’ y bueno, como andaba enamoradilla de este personaje, pues ahí voy”, comentó.

Según lo dicho por la actriz, la cena inició bien, pero en cuanto la esposa del actor se retiró él comenzó a tocarla de forma inapropiada: “De pronto, la mujer desaparece, de momento, y entonces me hace así y me besaba la mano y yo le decía ‘no, aquí está tu esposa’”, dijo. Lo más alarmante para Jacqueline Andere fue que cuando la esposa regresó ella también empezó a abrazarla, a la par que le decía lo bonita que era.

“De pronto aparece en un negligé negro. Entonces, viene la mujer, me quedé muda, no pude ni hablar, y se sienta del otro lado y me pone la mano así, ese personaje del otro lado, y (me dice) ‘qué linda estás’”, detalló la actriz, quien además aseveró que la situación la incomodó. “Como vieron mi desconcierto, yo creo, (me dijeron) ‘vamos a cenar’. Ahí medio piqué y le comencé a hacer (y a decir) ‘me siento mal, perdón me tengo que levantar’ y (en el baño) comencé a hacer ruido de que estaba volviendo el estómago para tener el pretexto de irme, pero qué susto me llevé”, sentenció.