Participante de Exatlón All Star murió por dos minutos

Una de las famosas atletas del programa “Exatlón All Star”, de TV Azteca, sufrió un paro cardiaco mientras esperaba una cirugía de rodilla. Se trata de la karateka Valeria Payén, quien murió por 2 minutos antes de someterse al procedimiento quirúrgico; afortunadamente, los médicos que la atendían consiguieron estabilizarla y regresarla a la vida.

La joven atleta fue la tercera eliminada del reality show en el que participaba. Días después de su salida, se dio a conocer que Valeria tenía una lesión en la rodilla, misma que necesitaba ser operada. No obstante, las cosas se complicaron en el quirófano mientras la karateka esperaba su intervención quirúrgica. De acuerdo con Estephanie Solís, una compañera de la atleta y quien también estaba en espera de una cirugía, Payén no pudo ser operada debido al fallo que tuvo su corazón.

Según lo mencionado por Estephanie Solís, los médicos no pudieron operar a Valeria debido a que su corazón falló y tuvieron que reanimarla. “Vine a ver a la muerta esta… se murió por dos minutos, ¿pueden creerlo?, yo le iba a traer un letrero, un globo de ‘recupérate pronto’, pero le hubiera traído uno de ‘no sigas la luz’ o algo así, ‘no te mueras'”, dijo Estephanie en un video publicado en sus redes sociales.

Horas más tarde, desde la cama del hospital, la propia Valeria externó un mensaje a sus seguidores para comentar sobre su estado de salud y lo que realmente ocurrió cuando ingresó al quirófano. “Me morí por dos minutos, no me pudieron operar la rodilla porque me salió algo del corazón, no saben qué fue… tanto estrés de Exatlón”, comentó la karateka.

¿Quién es Valeria Payén?

Valeria Alejandra Payén Abaroa es una karateca de 25 años de edad. La joven nació el 18 de agosto de 1997 y es originaria del estadio de Baja California Sur. Su carrera en Exatlón inició en la sexta temporada del reality, donde representó al equipo rojo y consiguió llegar hasta las finales. Después de su participación en la sexta temporada, Payén se integró al Exatlón All Star, pero se convirtió en la tercera eliminada luego de sufrir una lesión.