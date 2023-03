Tammy Parra responde al video de disculpas de su exnovio tras infidelidad

Tammy Parra se volvió tendencia en las redes sociales, luego de que revelara que su novio le dio el anillo durante sus vacaciones en París, Francia, pero unas horas más tarde, confirmó que descubrió una infidelidad a través del celular de Omar Nuñez, por lo que además de cancelar el compromiso, estaba varada en aquel territorio con el sujeto.

La historia le dio la vuelta a Facebook, a TikTok, a Instagram, a Twitter. Estaban en boca de todos, y a través de sus perfiles oficiales, Tammy recibió el apoyo no solo de sus amigos, conocidos y familiares, también de toda la gente que se sintió identificada con su historia, o que simplemente conectaron con su tristeza, con su decepción.

Omar Nuñez le ruega

No pasaron muchos días para que comenzaran los rumores de perdón, hasta que Omar Núñez publicó un video en sus redes sociales, mismo que utilizó para volver a la vida pública, pero también para pedirle disculpas a su ex pareja, presuntamente consternado, lleno de tristeza, e incluso deja caer algunas lágrimas.

“Primero que nada, una disculpa enorme, a todos ustedes, no he podido decirles nada, porque sé que me equivoqué, no tengo excusas para lo que hice, estoy pagando el precio de mis decisiones y le fallé a la relación, les fallé a ustedes, cometí el error de mensajes e imágenes, de verdad, les pido una disculpa”, fueron las palabras que dijo.

Luego lanzó unas palabras de halago para Tammy, asegurando que no tiene justificación de las cosas que hizo, pero si algo podía hacer en un momento como este, era pedirle perdón a todas las personas que confiaban en él, y aseguró, además, que se trató del peor error de su vida.

“Claro que Tammy no se merecía esto, es un increíble mujer, de verdad, que tenía todo con ella, no hay justificación del porqué hice esto, pero quiero disculparme con todos ustedes, cometí el peor error de mi vida, lo siento mucho y de verdad, Tammy es oro, y por errores míos, perdí todo”, dijo con la cara baja, completamente humillado.

La contundente respuesta de Tammy Parra

A través de su Instagram oficial, mismo que abrió hace un par de días para darle respuesta a la polémica disculpa, aseguró que ese hombre se merece “todo lo que te está pasando y te va a doler tanto el haberla cagado. Preferiste unas conversaciones y fotos a cambio de una vida conmigo. Vas a ver como crezco más yo sola”.

Yo solo me entregué y dí todo de mí. Confié. Ya vi porque eras tan celoso e inseguro, porque tenías miedo que yo fuera igual de emoji de excremento) que tú. Y con esto que me acabo de enterar, EN LA PERRA VIDA quiero volver a tener algo contigo. Ve y ruégale a alguien más”, continuó.

La serie de tuits ya cumula, por lo menos, más de mil reacciones de “me gusta” en cada uno de sus mensajes, y algunos superan la cifra de las 7 mil reacciones. Ahí no acabaron las burlas, pues también dijo que su ex lanzó lágrimas de cocodrilo, uy pidió no confiar plenamente en nadie, pues nunca se acaba de conocer a las personas.

“Complicado es tratar de entender cómo es que alguien puede tener la tranquilidad de dormir contigo, mentirte diciendo “te amo”, mirándote a los ojos, jurarte amor eterno, formar proyectos juntos, pedirte matrimonio y al mismo tiempo estar clavándote un cuchillo por la espalda”, continuó.

Y finalmente, lo felicitó por actuar por casi tres años estando con ella, “Te la creímos”, escribió a través de sus redes sociales. Hasta el momento, la historia se ha quedado aquí, pero podría seguir creciendo la polémica durante las próximas horas o los próximos días.”Agárrense hermanas”, publicó Tammy en sus redes.