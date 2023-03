¿Chabelo cantando con Caifanes? Escucha el dueto inédito

Un dueto musical sorprendente ha sido revelado en las redes sociales, justo después del fallecimiento del icónico actor y comediante mexicano Xavier López ‘Chabelo’. La página de YouTube “Duetos Fantasticos” compartió una grabación inédita de Chabelo cantando junto a Caifanes, la emblemática banda de rock mexicana.

En el video titulado “Caifanes con Chabelo – El León (dueto inédito)”, podemos escuchar a Chabelo y a Saúl Hernández, líder de Caifanes, interpretando juntos una versión única de la canción “El León”. La descripción del video en YouTube indica: “Un dueto fantástico, esta interpretación a dúo entre Saúl Hernández de Caifanes y Chabelo, ¡espero les agrade!”.

El inesperado dueto ha generado gran interés entre los seguidores de ambos artistas, quienes no imaginaban que estas dos figuras de la cultura mexicana podrían haber colaborado en algún momento.

La publicación del video rinde homenaje a la memoria de Xavier López ‘Chabelo’, quien falleció

recientemente, dejando un legado de alegría y humor en el corazón de millones de mexicanos.

Esta grabación inédita es solo una de las sorpresas que nos deja el recuerdo de Chabelo, demostrando una vez más su versatilidad artística y la capacidad de sorprendernos incluso después de su partida. Sin duda, el dueto entre Chabelo y Caifanes se convertirá en un momento memorable en la historia de la música y el entretenimiento en México.



Un león escapó de su jaula Por descuido de su domador

Él está con hambre No come desde anoche Peligra que se coma mi bombón

Un león anda suelto en la calle Mi hermanita aún no volvió Jamás tendrá problemas Con su alimentación Si se encuentra a mi hermanita por ahí

A usted que está en su casa Un consejo le doy Cierre las ventanas Tranque bien el portón Pues en algún momento Por delante o detrás Puede aparecer el tal león

Un león anda suelto en la calle Calamidad igual nunca vi Jamás tendrá problemas Con su alimentación

Si encuentra a mi hermanita por ahí



Esta rola viene en el disco “Tributo a Chabelo”.

Una de las joyas ocultas en el disco “Tributo a Chabelo” es una canción en la que participan Saúl Hernández y Sabo Romo. La pista, que ha sido incluida en la discografía de Caifanes para que no se pierda en la nada, resulta ser una de las más divertidas.

