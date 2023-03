Hay varios muertos y heridos por el tornado en Mississippi

Diversas películas de Hollywood nos han mostrado lo devastadores que pueden ser los tornados. Pero aunque suena a cliché, nada más cierto que eso de que la realidad supera a la ficción.

El tornado en Mississippi, Estados Unidos, es un ejemplo perfecto de lo anterior.

Así es, un poderoso tornado en Mississippi arrasó con casas, edificios, árboles, postes de luz y mucho más la noche de este viernes 24 de marzo. Hay muchas víctimas, entre muertos y heridos, y las imágenes tras el devastador fenómeno natural son de verdad terribles.

Algunos datos duros para dimensionar la devastación por el tornado en Mississippi

Fuertes lluvias, granizo que se reportó del tamaño de pelotas de golf y la “desaparición” de un pueblo entero, es lo que dejó el tornado en Mississippi. Lo peor de todo: al menos 24 personas murieron tras el paso del torbellino.

De acuerdo con información de la BBC, aunque se habla de un sólo tornado en Mississippi, los expertos están debatiendo si fue sólo uno o varios. Hay dos opciones: distintos tornados llegaron a la zona o se trató de un “tornado saltador”, un fenómeno donde un tornado toca tierra, se aleja de la superficie, pero vuelve a tocar tierra en varios lugares diferentes.

El poblado más afectado fue Rolling Fork, en el occidente de Mississippi. Residentes de ese lugar dieron su testimonio sobre cómo sus ventanas fueron arrancadas de las casas y más daños graves.

“Nunca he visto algo parecido… Este solía ser un gran pueblito y ahora ha desaparecido“, declaró Brandy Showah a la CNN tras el paso del tornado en Mississippi.

Las terribles imágenes tras la tragedia

Además de las 24 personas muertas confirmadas, se calculan decenas de heridos y aún muchas víctimas atrapadas entre los escombros. Los servicios de emergencia, además, reportan que se esperan más tormentas, lluvias y posiblemente otros tornados en ese estado y en Alabama.

This shows you the raw power of last night's tornado – this tree link impaled a car in Rolling Fork, MS #tornado #rollingforkmississippi pic.twitter.com/0xwVvYBbu8 — WeatherNation (@WeatherNation) March 25, 2023

Drone footage shows the destruction in Rolling Fork, Mississippi, after a deadly and powerful storm system hit late Friday. At least 23 people were killed in Mississippi, and one was killed in Alabama. Emergency officials said dozens more were injured. https://t.co/7iBwPIS5E5 pic.twitter.com/zjLBMR1olE — The New York Times (@nytimes) March 25, 2023

????????#US – Al menos 23 muertos dejó tornado en Rolling Fork, Mississippi. pic.twitter.com/q9FyT2hpR5 — DATOWORLD (@Datoworld) March 25, 2023

Te dejamos a continuación algunas fotos y videos del terrible tornado en Mississippi, para que notes con tus propios ojos lo que decíamos al principio sobre la realidad y la ficción.

Devastating images continue to come out of the Rolling Fork, MS area after a powerful, dangerous #tornado ripped through the town. Our crews are on the ground, stay tuned to @WeatherNation for details. pic.twitter.com/A6vE2xT9Lk — WeatherNation (@WeatherNation) March 25, 2023

CON INFORMACIÓN DE SOPITAS.COM