Le duró muy poco el gusto a Tamaulipas… 

Brincaron de gusto los políticos en la elección federal pasada, bueno, los dirigentes de los partidos y los personajes que deseaban aparecer en la boleta electoral en pos de una curul en San Lázaro, pues el INE dio a conocer en aquel entonces que se agregaba un distrito para Tamaulipas.

En lugar de 8 distritos electorales federales se tuvieron 9, razón por la cual los más gustosos eran los aspirantes de Reynosa ya que por la cantidad de votantes se le adjudicaba un distrito más, siendo así la cabecera de ese distrito el que tendría un escaño más para llegar a dos.

Fue una posición más que ofrecer en Reynosa, que, por ser la joya de la corona electoral, les daba a los partidos políticos la oportunidad de cumplir otro compromiso y a Tamaulipas de tener un legislador federal más, aunque de los nueve, realmente no se hizo uno.

Duró muy poco el gusto a Tamaulipas, pues para la elección federal que ya tenemos en puerta, la del 2024, no se tendrán 9 distritos federales, otra vez se reducirán las curules para nuestra Entidad, volverán a ser las 8 que se tenían antes con algunos cambios.

Reiteramos, nuevamente serán solo 8 distritos electorales federales para Tamaulipas, pero Reynosa continuará con dos, será Ciudad Madero el municipio que se quedará sin silla en la cámara baja, o sin ser cabecera distrital, mejor dicho.

Se queda en su misma geografía el distrito nueve, con otro número, y desaparece el distrito 7 con cabecera en Ciudad Madero, ese municipio del sur de Tamaulipas que durante muchas elecciones los partidos políticos pelearon una curul ahora estarán un tanto fuera de la jugada electoral federal.

Ciudad Madero se sumará al distrito electoral con cabecera en Tampico, y se duda mucho que los tampiqueños quieran cederle el espacio a un maderense pues cuadros políticos de todos los colores tienen en el municipio de CHUCHO.

Que Ciudad Madero ya no figure como cabecera municipal en las diputaciones federales desde la elección del próximo año seguramente no le caerá muy en gracia al alcalde de ese Municipio, ADRIAN OSEGUERA, pues quizá él ya se veía tomando protesta en San Lázaro, igual talvez le den la oportunidad, pero se le complica el cuadro, ahora tendrá que entrar en una negociación difícil.

No solo Ciudad Madero o los empoderados de aquel municipio son los que resultarán afectados con que se reduzcan los distritos electorales para Tamaulipas, la redistritación también impactará en la urbe cañera tamaulipeca.

La región de Tula, Jaumave, Palmillas, los municipios del altiplano, se integrarán en el distrito 5 con cabecera en la capital tamaulipeca, ya no tendrán injerencia los de la urbe cañera en esa zona.

El distrito 6 con cabecera en Ciudad Mante es de los más complicados, es el más grande por extensión territorial, en la redistritacion lo será aún más, le quitarán el altiplano, pero le sumarán otros municipios más lejanos.

En fin, la situación es que para la elección federal del próximo año nuestra Entidad ya no tendrá los nueve distritos, se queda con el que le otorgaron a Reynosa en el pasado proceso, el 9, pero eliminarán el 7 correspondiente a Ciudad Madero, volverán a ser solo ocho curules federales las que estarán en disputa en el 2024 en Tamaulipas.

Aunque realmente los diputados federales por lo general solo sirven para dar vergüenza, defender los intereses de sus partidos políticos, grupos o de ellos mismos y muy poco se aplican en legislar como debe ser para bien de sus representados, pero igual el tener nueve distritos electorales le duró muy poco el gusto a Tamaulipas.



POR ROSA ELENA GONZÁLEZ

vida.diaria@hotmail.com

Twitter@VidaDiaria1