Descubren a doble de ‘Chabelo’ cantando en bar

Xavier López ‘Chabelo’ falleció este 25 de marzo debido a complicaciones de salud que lo llevaron al hospital y en redes sociales comenzaron a surgir anécdotas de diversos fanáticos, entre estas se coló un video del doble del conductor.

A través de Twitter se volvió polémico un video donde se ve a un hombre cantando en un bar. El sujeto es idéntico a Chabelo y muchos se fueron con la finta de que realmente era el conductor recién fallecido.

Un usuario de la plataforma compartió un video haciendo alusión a que supuestamente se trataba de Chabelo cantando en un bar un par de semanas atrás de la noticia de su muerte, pero quien aparece en las imágenes no es el conductor.

Doña carmelita mira hace dos semana ! pic.twitter.com/0ZkQuVtkkj — Salvador Hernández (@Salvadorhdz_64) March 26, 2023

Los usuarios aseguraron que no se trataba de Chabelo, pues este nunca utilizó peluquín y no tenía problemas en la mano, como el hombre del video : “Es un impostor”, “Muy joven para ser Chabelo” y “Chabelo no descuadraba al cantar, fueron algunos comentarios.

No se sabe exactamente quién es el hombre del video, pero una usuaria aclaró que efectivamente no es ‘el amigo de todos los niños’, pues más bien se trata del tío de un amigo. Aunque no cabe duda de que es igualito a Chabelo.

Este 26 de marzo el actor fue velado en una misa íntima con sus familiares y amigos. Se informó que el conductor sería cremado para que sus cenizas descansen en algún lugar.