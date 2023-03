Jaime Camil canta el himno nacional de Estados Unidos y se equivoca

Jaime Camil fue invitado a cantar el himno nacional de Estados Unidos a un evento de la Nascar en Texas, pero no le fue muy bien, luego de recibir duras críticas por equivocarse en la letra e incluso algunos se burlaron del actor de La Fea Más Bella.

Antes de que iniciara el Circuito de las Américas (conocido como COTA), Jaime Camil comenzó a interpretar The Star-Spangled Banner, pero durante la presentación, cambió parte de la letra.

Mientras que el himno nacional de Estados Unidos dice originalmente; “…at the twilight’s last gleaming”, el actor de “La Fea Más Bella”, cantó; “…at the skylight’s last gleaming”, o sea cambió la palabra “twilight’s (crepúsculo)”, por “skylight’s (luces del cielo)”.

En redes sociales, Camil recibió fuertes críticas por cambiar la letra del himno de la Unión Americana, pues lo consideraron como un acto ofensivo.

“¡¿Qué está haciendo Jaime Camil cantando el himno nacional estadounidense en la nascar?!”, dijo un usuario de Twitter con el nombre SerwagyuPere

Otras personas reaccionaron de manera positiva e ignoraron el hecho que Jaime Camil cambió la letra del himno, recordando que el actor mexicano fue uno de sus amores.