Poncho Herrera revela lo poco que le pagaban en RBD

Poncho Herrera, el gran ausente en la gira de reencuentro de RBD, reveló a los medios la situación económica que vivió mientras estaba en la agrupación.

Tras varios rumores, el actor confesó la verdadera razón por la cual no quiere formar parte de estos nuevos conciertos.

Poncho recordó las difíciles condiciones laborales que él y sus demás compañeros de RBD vivieron en su primera etapa en el grupo y consideró que fue un abuso.

Herrera comentó que mediante un contrato cedieron los derechos de los personajes de Rebelde y que por todo el merchandising no recibieron nada de dinero.

Tenía 23 o 24 años y veía la cara de mis compañeros y la mía en todos lados, vendiendo galletas, chicles, de todo. La televisora dueña de este proyecto no fue justa, y no fue un tema de dinero, vuelvo a decirlo, tiene que ver con un tema de trabajo, de que hicimos un Coliseo de Los Ángeles con 63 mil personas, por ejemplo, y a mí me pagaron 18 mil pesos por aquello’, mencionó.

Por otro lado, Poncho Herrera mencionó que les tiene mucho cariño a sus excompañeros Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckerman y Christian Chávez.

‘Me encanta que les vaya bien porque les tengo aprecio, les tengo cariño y respeto. Compartimos cosas que nadie más va a saber y que nosotros seis estuvimos ahí en momentos duros, en momentos alegres’, finalizó.

Aunque muchos fans tenían la esperanza de verlo en una aparición sorpresa, tal parece que sus palabras dejan claro que no lo verán en concierto.

La gira de RBD dará inicio el próximo 25 de agosto en El Paso, Texas y cerrarán en la Ciudad de México el día 17 de diciembre.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR