Imanol sorprende a Daniela Luján con serenata; así reaccionó

Fue durante la pandemia por el COVID-19 cuando las actrices Daniela Luján, Jessica Segura y Mariana Botas se reunieron para compartir una serie de videos en donde hablaron temas de la vida cotidiana, estas pláticas iban acompañadas siempre por una copa de vino, por lo que decidieron llamar el programa como “Envinadas”.

Es tal el éxito de este programa que esta semana acaban de iniciar la primera emisión de la sexta temporada y tuvieron un invitado muy especial, se trata de Imanol Landeta quien llegó de sorpresa para Daniela Luján quien en varias ocasiones ha comentado que el retirado actor siempre fue su crush desde que era una niña.

Imanol llega de sorpresa y Daniela Luján casi llora

Como lo mencionamos anteriormente, la actriz Daniela Luján ha revelado en varias ocasiones que desde que es una niña ha estado enamorada de Imanol, pero fue en julio del 2022 durante una entrevista en Pinky Promise que quien da vida a “Gaby” en “Una familia de diez” se hizo viral con la siguiente declaración.

“Imanol Landeta es el amor de mi vida, es mi amor platónico. Yo lo he dicho pinche mil veces en ‘Envinadas’ y en todos lados. Es el amor de mi vida desde los 5 años”, dijo Daniela Luján

Seguido de esto, Luján aseguró que actualmente Imanol es un hombre sin compromisos, sin embargo, ella tiene una relación amorosa con Mario por lo que no podría pasar nada entre ellos.

Luego de todas estas declaraciones, este miércoles 29 de marzo dio inicio la sexta temporada de “Envinadas” por lo que la producción junto con Jessica Segura y Marina Botas le tuvieron una gran sorpresa a Daniela Luján pues al inicio del episodio pidieron que fuera la rubia quien abriera una enorme caja que se encontraba en el foro.

Fue entonces cuando Daniela abre la caja de donde salió sorpresivamente Imanol, lo que provocó que la protagonista de “El Diario de Daniela” que se emocionó casi hasta las lágrimas, pues no podía creer que su amor platónico estuviera frente a ella.

Imanol dedica especial canción a Daniela Luján

Luego de emocionarse y no dar crédito al ver que estaba como invitado en “Envinadas” Imanol, éste tomó su guitarra y comenzó a tocar las primeras notas de una de las canciones que lo colocaron en los años 90’s como uno de los favoritos, se trata del tema “Como canica”.

Fue entonces cuando Imanol comenzó a entonar dicho tema cuando Luján muy emocionada y como fanática también comenzó a cantarla, pero hubo un momento de la canción en donde Imanol dice: “tan linda es Daniela que me va a enloquecer…” que provocó los gritos eufóricos de la actriz.

“Me muero, wey, me muero”, dijo Daniela incrédula que Imanol había personalizado su éxito para ella

A lo largo del programa, Daniela Luján nunca dejó de estar nerviosa pues incluso en varias ocasiones mostraba tanto a sus amigas como a Imanol y a su público como es que le temblaban las manos.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO