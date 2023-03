Lluvias no fueron suficientes para los Distritos 025 y 026

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Desafortunadamente la lluvia del martes y el miércoles, no fue suficiente para abarcar todos los sembradíos de los Distritos 025 y 026, puesto que en las áreas de temporal no cayó ni una sola gota de agua.

Es por eso que se continuó con el riego de auxilio que beneficiará a parte del 025, para evitar pérdidas o siniestros entre los cultivos de sorgo y maíz.

Pero en gran parte de la ribereña, las precipitaciones pronosticadas y el extra del bombardeo de nubes, si fue benéfico.

Juan Manuel Salinas Sanchez, gerente de la Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas (UARNT), detalló que se continúan utilizando los 600 millones de metros cúbicos que fueron autorizados el año pasado por parte de la CONAGUA para el D-025.

Estos se tiene programado terminen en 30 días aproximadamente para completar los 1.2 riegos programados para esa área que es meramente de temporal y que tiene una extensión de 200 mil hectáreas.

“En ese distrito se autorizó 600 millones de m3 que es para 1.2 riegos y se está haciendo”.

“Puesto que las lluvias pronosticadas y las del ño aéreo de nubes se registraron más al norte del Río Bravo prácticamente pero no fueron llovías generalizadas, hay una gran superficie que no llovió, solo fueron 3 décimas o 4 décimas que eso no es suficiente para un riego”, dijo Salinas Sanchez.

De igual manera, explicó que también en la 3a Unidad del DR-026 se está aplicando un riego de auxilio por que tampoco llegaron lluvias importantes.

Por Antonio H. Mandujano