Para Evitar más Accidentes, colocarán reductores de velocidad en Bulevar Costero.

El alcalde de Madero, Adrián Oseguera Kernion dio a conocer que se instalarán reductores de velocidad en el bulevar costero para evitar nuevos accidentes en esa vialidad.

Señaló que muchos automovilistas tratan de burlar los operativos de alcoholemia y terminan jugando arrancones en Miramar.

“No vamos a poner topes porque ponen todavía en peligro su vida ni rampas, vamos a poner reductores de velocidad, así vayan a exceso de velocidad llega a cierta velocidad que tendrán que detenerse forzosamente”, indicó.

Reveló que su gobierno compró otras tres patrullas de Tránsito para cuidar la integridad de turistas y ciudadanos.

Dijo que está garantizada la seguridad en Madero, señalando que el operativo que arrancó el jueves ya se quedó instalado desde el momento en que se dio el banderazo respectivo.

El presidente municipal aún se encuentra en proceso de recuperación, motivo por el cual utiliza una silla de ruedas.

Dejó en claro que sigue trabajando pero desde su casa.

“Afortunadamente ya estoy mejor de mi pierna derecha, ya me estoy recuperando, ya llevo cinco semanas, ya no tardo en apoyar, por recomendación medicas, obviamente todavía no me deja el doctor apoyar pero en una semana más ya me va a permitir apoyar”, explicó.

Benigno Solís/La Razón