¡Mexicano hace historia!

El mexicano Santiago González y el francés Edouard Roger-Vasselin hicieron historia al coronarse en dobles del ATP Masters 1000 de Miami al derrotar en la final a Austin Krajicek y Nicolas Mahut por 7-6(4) y 7-5 en un partido que duró 1:44:19 en la pista central del Hard Rock Stadium.

González y Roger-Vasselin lucieron impecables en el servicio, no cedieron ni un solo quiebre y convirtieron un break que fue definitivo en el segundo set.

Es el segundo trofeo que González y Roger-Vasselin suman juntos este curso, después de que el pasado mes de febrero en Marsella inauguraran su palmarés como equipo.

Santiago González suma su título 20 en la ATP en su carrera.

El mexicano ha logrado al menos un título en 12 temporadas diferentes desde que debutó en 2010.

En la semifinal del pasado jueves, la dupla González-Roger se impuso en tie-break a Nathaniel Lammons y Jackson Withrow por 6-4, 5-7, 12-10.

El tenista mexicano y francés llegaron con buenas sensaciones a la final, luego de tener un buen torneo, donde en el camino eliminaron a los favoritos Wesley Koolhof y Neal Skupski en los Cuartos de final.

En la primera ronda vencieron a los cabezas de serie número 7, Marcel Granollers y Horacio Zebasllos, y en segunda ronda a Juan Sebastián Cabal y Robert Farah.

Eyes on the prize ????????????????@ERogerVasselin and @gonzalezsanty launch a set away from glory 7-6(4) up!@MiamiOpen | #MiamiOpen pic.twitter.com/VsC1zhVfa5

— ATP Tour (@atptour) April 1, 2023