Renuncia a empleo donde ganaba $60 mil pesos para trabajar en gasolinera

NUEVO LEÓN.- En la búsqueda del empleo perfecto, el salario es sin duda uno de los factores más importantes a considerar. Sin embargo, un joven en Monterrey, México, ha sorprendido a los internautas al renunciar a un trabajo que le proporcionaba un salario mensual de más de 60 mil pesos para trabajar en una gasolinera.

El joven, conocido como Chico Meme en la plataforma de videos cortos TikTok, explicó en un video que trabajaba en una plaza comercial vendiendo productos por comisión. A pesar de que su salario era alto, el joven encontró que gastaba todo su dinero en cosas innecesarias y que la presión en su trabajo era demasiado alta.

“Cuando llegas a tener de pronto esas cantidades de dinero no sabes cómo administrarlas, al menos en mi trabajo era si ganas 20, 30, 60 mil pesos al mes no puedes andar en camión ni en metro. No puedes tomar tu café del Oxxo, tienes que tomar Starbucks porque te da estatus”, explicó el joven en su video.

Además, el joven compartió que su anterior trabajo tenía una gran presión y decidió dejarlo para trabajar en una estación de gasolina. El nuevo trabajo le proporciona un salario semanal de 3 mil pesos, pero Chico Meme está satisfecho con su decisión y ha dejado claro que ya no quiere lidiar con el estrés que implicaba su anterior trabajo.

La historia de Chico Meme se volvió viral en las redes sociales, y los internautas reaccionaron positivamente a su decisión. Muchos comentaron que el estrés laboral puede ser un tema de mucha importancia y que en ocasiones es mejor dejar un trabajo bien pagado si no aporta nada positivo a la vida personal.

“Nadie lo pudo explicar mejor, totalmente es lo que vivimos en ese entorno”, “Gano hasta 60 mil al mes y ya renuncie, porque no tengo tiempo para mi hijo, ahora toca emprender pero con mi hijo todos los días”, “Es cierto jaja entre más ganas más gastas”, comentaron algunos internautas en la publicación de Chico Meme.

Otros comentaron que la clave para una vida feliz es vivir con menos de lo que se gana y no subirse al tren de guerra de egos en el que vale más el que aparenta más. También hubo comentarios de personas que habían dejado trabajos tóxicos para emprender y que, aunque había sido difícil económicamente, se sentían felices con su nueva vida.

La historia de Chico Meme ha demostrado que el salario no lo es todo en la vida laboral. A veces, un trabajo menos estresante y más gratificante personalmente puede ser más valioso que un salario alto.

