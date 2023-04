“Descansa en paz, papá”: Hija de Andrés García se despide de él

Andrés García murió ayer 4 de abril a los 81 años en su casa de Acapulco y su hija Andrea García, a quien procreó con María Fernanda Ampudia, su segunda esposa, fue la primera de sus descendientes en despedirse del actor con un mensaje en el que dejó atrás el distanciamiento.

La actriz y conductora recurrió a su cuenta de Instagram para darle el último adiós al actor, quien murió debido a complicaciones por la cirrosis hepática que le fue diagnosticada y que en los últimos días deterioró su estado de salud.

“Espero que las playas de Acapulco que tanto amabas sean más hermosas allá arriba, descansa en paz, papá”, escribió la también actriz y conductora, quien actualmente radica en Estados Unidos junto a su hija.

Además, Andrea García le agradeció a su padre por las memorias y todo lo aprendido y publicó una imagen de la playa con una gaviotas volando.

La relación de Andrés García con su hija se deterioró y fue el propio actor quien en 2020 reveló que llevaban varios años distanciados y aseguró que la actriz y conductora se alejó de la familia “por malas compañías”.

“Decidió cambiar de familia, no le habla a su mamá, no me habla a mí, no le habla a su hermano Leonardo, no le habla a nadie, ella agarró una familia de gente muy extrañas con las que yo no estoy de acuerdo, de costumbres y religiones raras con las que yo no estoy de acuerdo”, dijo entonces Andrés García en entrevista con Ventaneando.

Andrea García es la primera de los cuatro hijos recocidos por el actor, tres de ellos relacionados al mundo del espectáculo, que publica un mensaje tras la muerte de Andrés García.

