‘Soy mejor que Hugo Sánchez y ‘Chicharito’: Cuauhtémoc Blanco

MORELOS.- El exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, ídolo del Club América y actual gobernador de Morelos, dijo que fue mejor que Hugo Sánchez y Javier ‘Chicharito’ Hernández e incluso se atrevió a decir que la gente sabe que fue mejor que ambos.

Tras ser cuestionado sobre si se sentía el tercer mejor jugador en la historia de la Selección Mexicana, por debajo del ‘Pentapichichi’ y ‘Chicharito’ respondió: “no, cómo crees, yo me siento mejor que ellos, así te lo digo, pero mucho mejor, aunque ellos hayan jugado en muchos equipos”.

‘Y la gente lo sabe’

El oriundo de Tepito se atrevió a decir que la gente en México sabe que él es mejor por sus cualidades y talento.

“Y eso no lo digo yo, lo dice toda la gente, yo no me comparo ni con ‘Chicharito’ ni con Hugo, cada quien hizo su historia y pues pregúntale… Yo califiqué a la Selección (Mexicana) en dos Mundiales, con la ayuda de mis compañeros… Estábamos a punto de no ir”, recordó.

“Toda la gente dice que soy mejor que ellos, pero yo se lo dejo a la gente y no lo digo yo”, respondió el apodado ‘Temo.

¿Qué logró Cuauhtémoc Blanco?

Es considerado como uno de los mejores futbolistas mexicanos en la historia; destacó al principio de su carrera como delantero y extremo, para después consolidarse como creativo.

Es el segundo máximo goleador histórico del Club América (153 goles), solo por debajo de Luis Roberto Alves ‘Zague’ (192) y tercero de la selección de fútbol de México (38 tantos), solo superado Jared Borgetti (46) y a uno de los que pone por debajo de él, ‘Chicharito’ (56 goles).

Destacó por ser el primer mexicano en anotar gol en tres intervenciones mundialistas: uno en Francia 1998 a Bélgica, uno en Corea-Japón 2002 ante Croacia y uno en Sudáfrica 2010 a Francia.

También jugó en España con el Real Valladolid donde le metió un golazo al Real Madrid.

1 sola Liga MX con el América

Solamente pudo ser campeón una vez, fue con el América en 2005, tiene otros cetros como el campeón de campeones del mismo año. Una Liga de Ascenso con Irapuato y dos Copas MX con Puebla y Dorados.

A nivel internacional logró dos Ligas de Campeones de la Concacaf con el América en 1992 y 2006; dos copas Oro en 1996 y 1998, además de una Copa Confederaciones en 1999. A nivel individual fue campeón de goleo con las Águilas en 1998 con 16 tantos.

¿Qué ganaron Hugo Sánchez y ‘Chicharito’?

En el caso del tapatío, es el máximo goleador histórico de la selección mexicana con 52 goles. Su mejor actuación se dio con el Manchester United en la temporada 2010/2011 en donde fue campeón de la Premier League y la Community Shield, siendo uno de los goleadores del equipo y superando a grandes figuras como Wayne Rooney y Michael Owen.

Ganó dos Premier League con el Manchester United en 2010 y 2013, además de tres Community Shield en 2010, 2011 y 2013. En México fue campeón de Liga con el Guadalajara en 2006.

A nivel internacional, ‘Chicharito’ presume una copa Oro en 2011, un mundial de clubes con el Real Madrid en 2014; una Copa Concacaf con México en 2015 y una Liga de Europa con el Sevilla.

Simplemente ‘Hugol’

Es considerado el mejor futbolista mexicano y de la Concacaf en el Siglo XX. Fue campeón de Liga MX con los Pumas de la UNAM en 1977 y 1981.

En España con el Real Madrid lo ganó casi todo: Cinco Ligas de España en 1986, 1987, 1988, 1989 y 1990; dos copas del Rey en 1985 y 1989 y tres Supercopas de España 1988, 1989 y 1990.

En Austria tras salir del Real Madrid ganó una Liga con el Linzer ASK en 1996. Además no hay que olvidar que con Pumas ganó una Liga de Campeones de la Concacaf en 1980 y la Copa Interamericana un año después. Una Copa de la UEFA con el Real Madrid en 1986 y la Copa de Campeones de la Concacaf. Simplemente un ganador.

Si bien dicen que las comparaciones nunca son buenas porque se dan en tiempos y momentos distintos, podemos decir que tanto Cuauhtémoc Blanco, Hugo Sánchez y ‘Chicharito’ son tres grandes futbolistas en la historia de México. ¿A ti quién te gusta más?

CON INFORMACIÓN DE MVS NOTICIAS