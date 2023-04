Video. Se le hizo fácil molestar a un perro y terminó mal

Se dice que los perros son los mejores amigos del hombre, sin embargo, no todos lo toman de esta manera, incluso hay quienes se les hace fácil maltratar a estos animales. Sin embargo, bien es cierto que ellos pueden percibir la maldad que hay en las personas que tratan de agredirlos y cuando se trata de esta situación buscan a toda costa defenderse.

Un video que se ha viralizado en redes sociales, muestra precisamente el momento en que un joven molesta a un lomito, que al parecer es de la raza dóberman, los cuales son conocidos por su fuerte carácter, pues normalmente quienes tienen consigo a estos ejemplares buscan que les proporcione seguridad y sobre todo defensa.

En el clip de apenas 30 segundos que navega en la web, se observa que dos jóvenes platican a la mitad de una calle, uno de ellos es quien lleva al dóberman con correa, sin embargo, el muchacho que está frente a él, con una rama en la mano golpea dos veces la cara del perro, pero cuando estaba a punto de hacerlo por tercera vez, el can se le va encima.

Incluso, la cuerda con la que lo sujetaba no fue lo suficientemente fuerte, por lo que no hubo manera de hacerlo parar. Una vez que el perro comienza a morder al sujeto de la pierna no hay fuerza humana que pueda detenerlo.

Y aunque la persona que llevaba al perro intenta de todo para que lo suelte, la furia del animal lo hace enloquecer en incluso lo arrastra por varios metros y posteriormente cae, pero en el intento de separarlo también muerde al otro joven de un brazo, aunque este sí logra soltarse de él, por lo que el perro continúa con su presa.

Durante toda la grabación se pueden escuchar los gritos de desesperación de ambos sujetos mientras eran atacados, sin embargo, termina el clip y no logra apreciarse cómo terminó todo.

Hasta ahora no se sabe dónde ocurrieron los hechos, ni qué tan graves fueron las lesiones de los hombres

“Merecido lo tiene”

La grabación inmediatamente generó una ola de comentarios, especialmente en Twitter, donde después de ser compartido por el usuario, se generaron miles de argumentos ante lo sucedido, la mayoría de los internautas defendieron al perro, pues aseguraron que el joven tuvo la culpa por molestar al animal.

“Ya no agredirá a ninguno más”.

“Karma instantáneo”.

“Que padrísimo video, un abrazote al perro”.

“Muy bien por el perro!!!!”.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO