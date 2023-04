Señalan a doctora por negar consulta médica a menor

MADERO.- Una doctora responsable del centro comunitario de del sector Francisco Villa en Ciudad Madero fue señalada por negarse a brindar atención médica a un menor de 10 años.

Luz María Acosta, abuela del afectado se manifestó tras sentirse agredida por esta funcionaria perteneciente a la Secretaría de Salud Tamaulipas.

Afirmó que la especialista en salud quiso atender al infante a las afueras del centro comunitario, pero no aceptó este trato.

“Me dejó una hora esperando, no me dejaban pasar y me pedían esperar afuera; después sale y me preguntó que qué tenía el niño, afuera, quería atenderme afuera”.

Manifestó que desconoce la identidad de la doctora porque se negó a presentarse, simplemente logró tomarle una foto sentada.

La afectada procedió a comunicarse con un funcionario de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, identificado como el doctor José Luis Garza Ruiz, y solo así pudo ser canalizada a la Jurisdicción Sanitaria número II con sede en Tampico.

“El problema es qué está pasando, por qué a las personas, es una colonia de bajos recursos, por qué hacen eso, ahora, el niño se está dando cuenta de las cosas, me pregunta, ‘abuelita, por qué no puedes

pasar’, yo la verdad voy a ir a Derechos Humanos, porque por lo que veo yo no le dieron atención a mi nieto, a su problema”.

María Acosta, pidió la destitución de la médica pues considera inapropiado que una persona de tal cargo muestre actitudes “prepotentes”.

Javier Cortés / La Razón