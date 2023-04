¡Aguas! Esta nueva estafa se roba tu dinero en segundos

El chatbot basado en inteligencia artificial Chat GPT se ha consagrado como la tecnología del momento debido a que es capaz de interactuar con humanos y brindar respuestas sobre cualquier tema posible o, incluso, elaborar textos escritos con base en un comando. Sin embargo, como toda tecnología emergente, es cuestión de tiempo hasta que los ciberdelincuentes pongan sus manos sobre ella y la utilicen como herramienta para conseguir datos personales y, acceder a cuentas bancarias.

De acuerdo con la compañía en seguridad informática ESET Latinoamérica, reconoció que así como se habla de que la tecnología puede ser utilizada para la optimización de procesos, también puede significar una amenaza.

Y es que, resulta que ahora se hablan de fraudes que utilizan la tecnología de Inteligencia Artificial para promover una extensión maliciosa, cuya finalidad es robar cuentas de Facebook y de otros servicios.

¿En qué consiste?

Se trata de una extensión fraudulenta llamada “Quick access to Chat GPT” que ofrece acceso directo al chatbot de OpenAI.

Diariamente millones de personas acceden a la plataforma de inteligencia artificial al punto de colapsarla, lo cual no sucedería para quienes descarguen “Quick access to Chat GPT, ese es el gancho y a la vez el anzuelo para caer lo usuarios.

A pesar que la extensión sí cumple con su cometido, en paralelo recolecta todas las cookies de navegación, incluidas credenciales de seguridad y de sesión de Google, Facebook, Twitter, YouTube y demás plataformas. Una vez con estos datos, los ciberdelincuentes tienen la facilidad de robar las cuentas y utilizarlas para crear bots y desplegar anuncios maliciosos que distribuyen malware.

De acuerdo con investigadores de la empresa de ciberseguridad Guardio la extensión maliciosa registró un promedio de 2,000 instalaciones diarias.

Aún cuando “Quick access to Chat GPT” ya no puede instalarse mediante Chrome, Guardio advirtió que este fraude incluye otras extensiones maliciosas, “por lo que habrá que estar atentos antes de realizar cualquier tipo de descarga”.

Otros fraudes

También te dimos cuenta que hay un virus informático denominado virus banker con capacidad de robar datos relacionados a las cuentas bancarias de sus víctimas. Se estima que por lo menos 15,000 personas se vieron afectadas por instalar el programa (este era el número de descargas que tenían estas aplicaciones en la tienda de Google).

Que no se te pase:

• Verifica si el sitio web tiene un certificado de seguridad válido, y que el mismo esté firmado por la compañía que dice ser

• Evita proporcionar información personal o financiera si no es seguro que el sitio web es legítimo

• No hagas clic en enlaces o descargues archivos adjuntos de correos electrónicos, mensajes de redes sociales, de mensajería instantánea como WhatsApp o Telegram, o de texto sospechosos o de remitentes desconocidos.

• Utilizar software de seguridad para proteger el equipo contra el malware y otras amenazas.

CON INFORMACIÓN DE LA SILLA ROTA