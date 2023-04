Pablo Lyle terminó calvo en la cárcel por este increíble motivo

Uno de los más grandes escándalos dentro del gremio del espectáculo fue protagonizado por el actor Pablo Lyle, quien este 2023 fue condenado a cinco años de prisión tras el homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández, motivo por lo cual el mexicano fue trasladado a una cárcel preventiva al sur de Florida.

Desde que se dio su ingreso formal y definitivo tras las rejas, el ojo de la prensa internacional no han dejado de hablar respecto a este caso, pues esta es una de las pocas veces en las que una figura pública de México enfrenta un proceso de privatización de la libertad por parte de la ley en Estados Unidos. Es de resaltar que, recientemente salió a la luz a través del canal de las estrellas que el ar¡ctor recordado por participar en “Mirreyes vs Godínez” recibió un manual de orientación en el cual explican cómo comportarse dentro de las instalaciones para no ser castigado y no tener problemas.

Dicho manual deja en claro que Pablo Lyle no puede estar fuera de su área de alojamiento sin una identificación, además de que no puede estar en ciertas zonas no autorizadas, mismas que puede visitar siempre y cuando esté con compañía de elementos de seguridad, por lo que se da a entender que el famoso goza de ciertos privilegios en los cuales incluso tiene protección para estar en algunas partes de la prisión.

Es dentro de este panorama en el que se sabe que Lyle tiene diversos privilegios que ahora ha llamado la atención y desatado duda el motivo por el cual el famoso terminó con la cabeza completamente rapada, pues aún el día de su juicio se le vio lucir un sedoso cabello que lo distinguía a la hora de estar en los sets de grabación.

Ahora este cuestionamiento ha sido aclarado por parte de la esposa de Pablo, quien durante una entrevista con la revista Caras México aseguró que el actor tuvo que despojarse por completo de su cabellera debido a una apuesta que hizo una vez en la cárcel, lo que comprueba que goza de buena comunicación y beneficios en la cárcel, pues dicho trato lo hizo con su hijo Mauro a distancia (por medio de una videollamada).

De esta forma se descarta la teoría de que Pablo Lyle perdió el cabello por estar enfermo o que haya sido por sufrir agresiones dentro de la cárcel, aunque se sabe que al famoso se le dio a conocer dentro de la prisión hay pandillas que amenazan la seguridad de los internos, por lo que Pablo debe de tener cuidado con quien se relaciona, esto de acuerdo con lo revelado por El Canal de las Estrellas.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO