Captan misteriosa espiral azul en medio de una aurora boreal

ESTADOS UNIDOS.- Ser un observador del cielo puede traer todo tipo de sorpresas, desde estrellas fugases hasta fenómenos fuera de este mundo que rara vez con captados, sin embargo, el uso de la tecnología ha permitido que cada vez más avistamientos de este tipo se conozcan.

Justo eso le ocurrió al fotógrafo profesional Todd Salat, quien logró captar una extraña espiral azul en el cielo durante el pasado fin de semana mientras observaba el cielo en Alaska.

La imagen lo desconcertó, pues ocurrió en medio de una aurora boreal, en donde una gran curva azul similar a lo que podría ser una galaxia hizo aparición en el firmamento.

#SpaceX launched a Falcon 9 rocket from California. It carried the mission known as Transporter-7. When the rocket's discarded upper stage passed over Alaska, it vented its unused fuel. A bit of spin turned the harmless cloud into a spectacular spiral.

