La teoría del fin del mundo: ¿Qué pasará el 23 de abril de 2023?

ESTADOS UNIDOS.- ¿Qué va a pasar el 23 de abril de 2023? Se ha convertido en una de las preguntas más buscadas en Google, aquí te explicamos qué se sabe al respecto sobre esta nueva teoría que tiene que ver con el fin del mundo provocado por una tormenta solar.

En los últimos años, gracias a las redes sociales, las teorías sobre el fin del mundo se vuelven virales rápidamente y es el caso de lo que se cree que va a pasar el próximo 23 de abril de 2023 y que está relacionada con una tormenta solar sin precedentes.

La última teoría indica que el domingo 23 de abril de 2023 una tormenta solar provocará el colapso del internet en todo el mundo y, por tanto, el fin de la humanidad como la conocemos hasta ahora.

La tormenta solar ocurrirá luego de que el Sol cumpla un ciclo y algunas de sus capas se desprendan por el cosmos, irradiando una temperatura sumamente alta. Los satélites que rodean al planeta serán los primeros afectados y la mitad de la población se quedaría incomunicada, alrededor de 4 mil millones de personas.

Los animales se vería severamente afectados por la radiación y las altas temperaturas, que a su vez ocasionaría un mayor deshielo en los polos, provocando mareas más altas. La teoría indica que el cielo se cubriría de cenizas debido a los incendios desatados por toda la potencia del Sol alrededor del mundo, ocasionando una noche infinita.

¿Qué dice la NASA sobe la teoría del 23 de abril de 2023?

La NASA hasta el momento no tiene registro de que el 23 de abril de 2023 se vaya a registrar una tormenta solar; sin embargo, sí ha advertido en distintas ocasiones sobre los daños que podría ocasionar el Sol en áreas relacionadas con la tecnología.

Apenas el pasado 2 de febrero de 2023, un desprendimiento solar masivo impactó la Tierra. La cantidad de energía fue tal, que la electricidad se interrumpió momentáneamente en varios países del continente americano.

