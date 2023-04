Cristian Castro se quita la ropa en pleno concierto

Una vez más el cantante Cristian Castro vuelve a ser blanco de las críticas en las redes sociales. El famoso hijo de Verónica Castro fue tundido en plataformas como Twitter y TikTok, luego de que se hiciera viral un video en el que se le ve quitarse la ropa en pleno concierto del dúo argentino Miranda!, que se presentó la noche de este viernes en el Teatro Gran Rex, de Buenos Aires, Argentina.



“Hotel Miranda!” es el noveno álbum de estudio del dueto, material que fue lanzado hace una semanas y en el que se presentó al también hijo de Manuel “El Loco” Valdés como colaborador, pues el mexicano canta con los argentinos el tema “Prisionero”, misma canción con la que subió al escenario este viernes para acompañar a la agrupación, pero más allá de dar de qué hablar por su talento, causó polémica por su atuendo y por despojarse de su sudadera.

Cristian Castro es criticado por quedar en boxers sobre el escenario

Desde la primeras horas de este sábado, el nombre de Cristian Castro, de 48 años, se ha ganado lugar en los encabezados de los medios locales y los mexicanos, esto después de que se difundieran las imágenes en las que se ve al intérprete de temas como “Azul” y “Lloran las rosas”, sobre el escenario en el concierto del dúo argentino de pop, integrado por Alejandro Sergi y Juliana Gattas.

Miranda arranca su gira "Hotel Miranda" en el Teatro Gran Rex en Argentina y Cristian Castro colabora con ellos cantando 'Prisionero ",al final de su participación se despoja de parte de su vestuario pareciendo como si quedara en ???? pic.twitter.com/212aDUoz0D — Susanita tiene un raton (@PosaTres) April 22, 2023

La presentación transcurría en normalidad, pero al terminar su canción, el hijo de Verónica Castro decidió quitarse la sudadera que traía, dejando ver que no había nada debajo, quedando en pleno concierto sólo en boxers, algo que no ha sido bien recibido por los internautas, quienes han lanzado duras críticas en contra del intérprete, pues una vez más causa polémica con sus acciones.

“Algún día madurada este wey?”, “Que bajo cayó!!!”, “No cabe duda que entre más viejo más Penpen y ridículo… ya ni deberían permitirle esos ridículos…”, “No hay necesidad de hacer eso… ni atlético ni lejos de, hay porque hacerlo”, “Ese Cristian heredó todas las locuras de su señor Papá”, “Se descontrolaron las emociones del cantante”, “Pobre hombre ya lo perdimos!!” y “Pero q necesidad??”, son sólo algunos de los mensajes que se pueden leer en plataformas como Twitter.

Sin embargo, no todo fue malo para Castro, pues muchos de sus fans lo apoyaron y defendieron, afirmando que tiene una larga trayectoria y puede hacer lo que quiera sobre los escenarios, además de enfatizar en el hecho de que no se debería hablar de su físico, pues muchos se han centrado en mencionar que no se ve atlético, lo que no tiene nada qué ver con su talento como cantante.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO