Regresa Maribel Guardia a obra de teatro tras muerte de su hijo

Tijuana.- La actriz y cantante Maribel Guardia, regresó a los escenarios el pasado viernes en la obra de teatro” Lagunilla Mi Barrio”, esto después de haber sufrido la muerte de su hijo Julián Figueroa el pasado 09 de abril.

“Lagunilla, Mi Barrio” es una obra producida por Alex Gou y está basada en la película mexicana de 1980 del mismo nombre. En ella, Maribel interpreta a Doña Lancha, la madre del personaje de Violeta Isfel.

El recinto donde se llevó a cabo dicha obra, tuvo un aforo total y asimismo todos los asistentes a la obra, recibieron a Maribel con aplausos, mostrando el cariño hacia ella, por lo que la actriz se sintió conmovida por tal recibimiento.

¡Es una guerrera y un ejemplo de resiliencia!

Maribel Guardia regresaría a la obra de teatro Lagunilla Mi Barrio este Viernes 21 de Abril según declaró el productor Alejandro Gou en un encuentro con los medios.

???????????????????? Animo Maribel, si se puede !!!

????jorgeservin64 pic.twitter.com/Bc47NPmJjX — Susanita tiene un raton (@PosaTres) April 20, 2023

Posteriormente, Maribel habló para los medios de comunicación presentes, donde mencionó sentirse agradecida por el gran cariño y apoyo que le han demostrado a través de las redes sociales.

“El otro día me metí a redes sociales, es que había 16 mil comentarios, estaba yo en la madrugada y empecé a contestar y tanta gente que ha perdido un hijo como yo que me hizo sentir, que algunos les conteste porque tenía que hacerlo para que no se sintieran tan solas y tan mal, pero bueno. (…), eso le habría gustado (a su hijo) verme bien, verme entera y ese regalo que me dio, ese abrazo de luz que me dio, me traspaso mi tristeza a otro lugar, ahora ya no le tengo miedo a la muerte”, expresó Maribel Guardia.

@MaribelGuardia Regresa a Lagunilla mi barrio llena de aplausos. pic.twitter.com/OaS3Dneo2P — La Portada A.I (@LaPortadaAI1) April 22, 2023

Pues recordemos que, el pasado 13 de abril, mediante un comunicado, la actriz informó que no iba a suspender sus presentaciones en “Lagunilla, Mi Barrio”.

Precisamente la estrella estaba ofreciendo una función cuando transcurrió el fallecimiento de Julián, por lo que su esposo tuvo que esperar a que saliera del teatro para darle la noticia, según contó Marco Chacón a Agencia México.

Maribel Guardia regresa a los escenarios de la obra "Lagunilla mi Barrio y recibe una gran ovación por parte del publico y demostraciones de cariño por parte de sus compañeros.

Es una reina y todo un ejemplo de fortaleza!!! ????????????♥️

????aztecanoticias pic.twitter.com/NMHf77b1ZM — Susanita tiene un raton (@PosaTres) April 22, 2023

CON INFORMACIÓN DE ABC NOTICIAS