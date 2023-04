Victoria Ruffo asegura que sí aparecería en el reality de Eugenio Derbez

Tras aparecer como madrina de la obra de teatro “La Clase”, donde José Eduardo Derbez participa, la actriz Victoria Ruffo le reveló a la prensa rosa que no tendría problema en aparecer en el reality show “De viaje con los Derbez”. De igual forma, aseguró que le confesaría la verdad de su relación su retoño sobre la relación sentimental que sostuvo con el comediante, pero hasta su lecho de muerte.

Y es que la historia entre la histrión y Eugenio Derbez, ocurrida en la década de los 90, estuvo cargada de misterios, razón por la que llegó a su fin en el año de 1996. Desde entonces, cada quien tomó su camino: el actor tuvo un par de relaciones más hasta que conoció a Alessandra Rosaldo y se casó con ella. Por su parte, la originaria de la Ciudad de México siguió trabajando y ahora está felizmente casada con el exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad.

El hijo de Silvia Derbez desarrolló varios proyectos, del que destaca el programa “De viaje con los Derbez” donde participa la familia completa en un sin fin de aventuras. Por esta razón llamó mucho la atención el hecho de que estuviera dispuesta a aparecer en éste, probablemente de la mano de su hijo José Eduardo.

“Ah sí, si me invitan yo voy de viaje con los Derbez, claro”, afirmó Victoria Ruffo para después decir que le gustaría irse a Dubai con ellos, sin importar cuál sea la temporada. Pese a lo breve de sus declaraciones dejó claro que ya se toma todo con humor y más en situaciones que están sanadas.

Victoria Ruffo estaría dispuesta a participar en el reality de los Derbez. ???????? #Ventaneando @AztecaUNO EN VIVO https://t.co/9syyJmKuNc pic.twitter.com/M415mxg5JG — Ventaneando (@VentaneandoUno) April 24, 2023

No llegaron las condolencias de Eugenio Derbez a Victoria Ruffo

El pasado 8 de marzo se dio a conocer la lamentable noticia de la muerte de la madre de Victoria Ruffo. Como es natural, amigos y compañeros del mundo de la farándula se acercaron a ella para darle las condolencias. Uno de estos fue Eugenio Derbez, quien lo hizo a través de José Eduardo, pero parece que a éste se le olvidó pasar el recado.

“Estoy pensado a ver si sí se lo pasé o no, pero mi papá sí me dijo ‘dile a tu mamá que lo siento mucho’, pero no me acuerdo si se lo pasé a mi mamá o no”, explicó entre risas el hijo de los actores. Por su parte, la reina de las comedias mencionó que nunca recibió el mensaje, “yo hasta dije, ‘qué poca abuela’, pero bueno hay un Dios que todo lo ve”, refirió.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO