Pablo Repetto es el nuevo técnico de Santos Laguna

El uruguayo Pablo Repetto fue presentado de manera oficial como el nuevo estratega de la escuadra de Santos Laguna y en su primera comparecencia ante los medios de comunicación, afirmó que aceptó dirigir al conjunto de Torreón, debido a que buscaba un reto importante para crecer como entrenador, razón por la que no dudo en venir a la Liga MX y hacerse cargo de los Guerreros.

“Sentía que como entrenador quería dar un paso importante en mi carrera, buscando otros desafíos y cuando se vino la oportunidad de Santos me vino a la memoria todo lo que había visto del club en los últimos años, siendo uno de los equipos modelo del futbol mexicano, con una gran infraestructura, de las mejores de América y del mundo, creo tomé la decisión correcta”, manifestó.

Por otra parte, Repetto dejó en claro que por el momento su concentración está en vencer el próximo fin de semana la escuadra de Cruz Azul y luego analizará con mayor detenimiento en la planeación de su equipo.

Hoy no pensamos en refuerzos, hoy hicimos todo para que esté acá, porque tenemos una final el sábado y nos vamos a enfocar en ese objetivo, el llegar en este momento me hará tener un conocimiento del plantel y de la necesidad que tenga el equipo, pero hablar de eso hoy, no me parece que sea el momento, porque nos vamos a jugar algo importante el sábado”, expresó.

Por último, el timonel charrúa afirmó que, pese a que coincidió con Guillermo Almada en el futbol ecuatoriano, el estilo que él tratará de implementar en su paso por el balompié mexicano, será muy distinto al que utiliza su compatriota.

No me voy a comparar con Almada, me comparan porque hay una foto que salió de los dos, seguro será por eso, tengo muy buena relación con él, pero mis equipos intento que sean dinámicos, con transiciones de defensa y ataque en velocidad, no busco la tenencia del balón como algo fundamental, pero sí como una alternativa, al no poder salir y tener un juego directo”, concluyó.

