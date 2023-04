Reventaron moches a 15 constructoras

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Debido a los “moches” de un 30% que exigía la anterior administración estatal sobre el costo de obras, alrededor de 15 empresas constructoras quebraron definitivamente, varias de Ciudad Victoria incluso hay casos empresas de Monterrey.

Jorge Adán Contreras Galván Presidente de Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Victoria dijo que una y de otra manera los socios de la cámara, platican como se va dando, luego el secretario de obras reconoció, que les cobraran “moches” por contrato y el porcentaje que variaba de 20 a 30 por ciento.

Esa situación impacta de tal forma que mejor no hacían obra, decían mejor no le entro , no la hago.

El gobierno anterior buscaban alternativa para realizar la licitación, aunque el cobro del porcentaje para contratos de obra fue un problema general en el estado.

De todas partes nos llegaban comentarios de constructores, que querían participar y había una situación que se presentaba y se echaban para atrás.

El Secretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado Pedro Cepeda Anaya dijo que en esta administración está completamente eliminado ese problema, no hay moches; en esta administración no pedimos nada, todo será transparente. Hemos platicado con cámaras que habrá cero moches, y las quejas que se han recibido las hacemos llegar a contraloría, que revisa y aplica sanciones administrativas y cuando son de otro tipo van al ministerio publico

Reconoció que pedir moches impedía que los constructores realizaran las obras, porque si piden el 30 por ciento mejor no participaban y solo lo hacían los cuates. Hay muchos casos de empresas que en lo personal fueron conmigo y me comentaron que los dejaron quebrados porque tuvieron que entregar el 30 por ciento del monto de su contrato y provocaron el quiebre de empresas, quebraron 15, muchas son de Victoria incluso de Monterrey.

Lo que hicieron fue terminaciones anticipadas para continuar con los trámites, porque no pudieron seguir.

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZON