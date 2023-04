Robot humanoide se desploma tras trabajar 20 horas seguidas

Los avances tecnológicos no dejan de sorprender debido al impacto que han generado en diferentes aspectos de la vida diaria y en la industria; sin embargo, aún falta un largo camino para perfeccionarlo y muestra de ello es el robot humanoide que colapsó en plena presentación luego de trabajar más de 20 horas seguidas.

Los hechos ocurrieron en marzo pasado, pero recientemente se hicieron virales debido al video compartido por la empresa Agility Robotics que es la creadora de “Digit”, el robot humanoide que era parte de una demostración en la feria ProMat en Chicago, Illinois, sobre cómo podía trabajar en una cadena de abastecimiento cargando cajas.

With a 99% success rate over about 20 hours of live demos, Digit still took a couple of falls at ProMat.

We have no proof, but we think our sales team orchestrated it so they could talk about Digits quick-change limbs and durability. #ConspiracyTheories pic.twitter.com/aqC5rhvBTj

